Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный16.10.2021 11:19

На космодром Восточный прибыли составные части двух ракет-носителей

В ночь с 15 на 16 октября 2021 года специальный железнодорожный состав доставил блоки двух ракет-носителей «Союз-2.1б» и два головных обтекателя на космодром Восточный. Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») доставили груз на унифицированный технический комплекс.

Вновь прибывшие ступени ракет-носителей будут работать уже на новом типе топлива — экологичном «нафтиле». Ракеты-носители будут использоваться в предстоящих пусках в рамках Федеральной космической программы с космодрома Восточный.

В соответствии с комплексным графиком работ 19 октября 2021 года совместный расчет приступит к сборке блоков ракет-носителей в «пакет» (первая и вторая ступени). После сборки в «пакет» (сборка первой и второй ступеней) ракеты-носители будут переведены в режиме хранения.

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