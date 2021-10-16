Евгений Грабчак провёл рабочую встречу с заместителем министра энергетики Монголии Мягмарсүрэнгийном Баярмагнаем

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 15 октября. – Евгений Грабчак и заместитель министра энергетики Монголии Мягмарсүрэнгийн Баярмагнай на «Российской энергетической неделе» обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в электроэнергетике.

Евгений Грабчак рассказал о принятых технических решениях и реализуемых ПАО «Россети» мероприятиях, направленных на увеличение объёма передачи электроэнергии и мощности в Монголию, в том числе об установке на подстанции 220 кВ «Селендума» ПАО «ФСК ЕЭС» устройств противоаварийной автоматики.

Замминистра энергетики Монголии выразил благодарность руководству Минэнерго России за оказанное содействие в обеспечении увеличения максимально допустимого перетока активной мощности по сечению Россия – Монголия (воздушная линия электропередачи 220 кВ Селендума – Дархан) до 345 МВт.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерения дальнейшего взаимодействия в электроэнергетической сфере на межгосударственных связях Россия – Монголия.

28.09.2021

Системный оператор провел конкурентный отбор субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с октября по декабрь 2021 года.

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