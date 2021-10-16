Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Луна-25#Дмитрий Рогозин16.10.2021 22:48

Дмитрий Рогозин сообщил о завершении сборки аппарата для миссии «Луна-25»

Космический аппарат для осуществления миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный в Амурской области. Роскосмос работает над определением новой даты, которая перенесена с мая на июль, сообщил в четверг журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Аппарат собран, проводится дополнительная проверка, испытания. Просто мы выбираем наиболее удобные маршруты баллистические мы посчитали, в целом, можно лететь и с мая месяца, но баллистики просят сделать [запуск] в середине июля. Поэтому дату скоро продлят, мы спокойно подойдем к этому запуску», — сказал Рогозин. Он отметил, что лунная миссия будет осуществлена впервые за 46 лет.

«Он [старт] очень важен для нас, потому что впервые за 46 лет мы выходим на лунную орбиту, и потом на посадку на Южный полюс Луны, который важен для наших ученых — они уверены в наличии там водяного льда. Водяной лед — это вода, это кислород, это топливо, это, по сути дела, все необходимые и достаточные условия для обеспечения создания долговременной научной базы, в том числе, возможно, обитаемой. Поэтому первый аппарат будет направлен туда и именно он должен подтвердить правильно выбранную точку», — заключил Рогозин.

У России есть собственная лунная программа: первая для нашей страны со времен Советского Союза лунная миссия планируется на 2022 год («Луна-25»), миссия «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году, «Луна-27» — в 2025 году, «Луна-28» — в 2027-2028 годах.

Источник: ТАСС14 октября 2021 года, 20:45

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