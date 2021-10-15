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#Центр Хруничева15.10.2021 21:53

Учащиеся и студенты учебных заведений Москвы посещают ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в рамках «Недели без турникетов»

В период с 11 по 15 октября 2021 года Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») принимает участие во Всероссийской акции Союза Машиностроителей «Неделя без турникетов». За это время учащиеся и студенты московских школ, колледжей и вузов смогут лучше узнать о работе крупнейшего российского ракетно-космического предприятия.

В ходе акции учащиеся знакомятся с историей становления и развития Центра Хруничева, основными направлениями деятельности, имеют возможность посетить часть производственных цехов и пообщаться с ведущими сотрудниками и специалистами предприятия.

«Неделя без турникетов» — это комплекс мероприятий, основной целью которых является информирование школьников и студентов о деятельности ведущих предприятий региона, формирование системы профориентации, популяризация различных специальностей.

За несколько дней «Недели без турникетов» Центр Хруничева посетили учащиеся подшефного предприятию образовательного центра «Протон», ГБОУ школа № 1000, студенты Политехнического колледжа им. Н. Н. Годовикова, Московского городского открытого колледжа, Политехнического колледжа № 8 им. И.Ф. Павлова, ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования», Московского авиационного института, МГТУ им. Н.Э. Баумана.

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