Т. Гигель: Бюджет Республики Алтай нацелен на придание экономике региона импульса для дальнейшего движения вперед

Source: Russia – Council of the Federation

На встрече с заместителем председателя правительства, министром финансов Республики сенатор обсудила работу над региональным бюджетом на следующие три года.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в рамках работы в регионе встретилась с заместителем председателя правительства, министром финансов Республики Алтай Ольгой Завьяловой.

Они обсудили работу над региональным бюджетом на 2022 г. и плановый период 2023–2024 гг. в преддверии рассмотрения этого вопроса в республиканском парламенте.

«Важно, что сотрудники министерства, занимаясь версткой бюджета, нацелены на сохранение финансовой стабильности, придание экономике региона импульса для дальнейшего движения вперед», — отметила Татьяна Гигель.

Целенаправленная работа правительства и Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай над бюджетом позволит сохранить в регионе взятые темпы развития, в том числе, в дорожной отрасли и других направлениях

По словам сенатора, на практике это означает, что все социальные обязательства перед гражданами в Республике будут выполнены. «Сюда входит пенсионное, социальное обеспечение и обслуживание населения, охрана семьи и детства, в том числе адресная поддержка людей. Это ежемесячные пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет, выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, пособие по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет, и многое другое».

Парламентарий выразила уверенность, что целенаправленная работа правительства и Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай над бюджетом позволит сохранить в регионе взятые темпы развития, в том числе, в дорожной отрасли и других направлениях.

Татьяна Гигель также проинформировала о состоявшихся 5 октября в Совете Федерации парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», на которых выступил с докладом Министр финансов РФ Антон Силуанов.

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