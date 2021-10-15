Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#космический туризм15.10.2021 17:05

Тренировки космических туристов в объективе СМИ

Участники космического полета из Японии продолжают подготовку к 20-й экспедиции посещения на Международную космическую станцию. В декабре 2021 года на орбиту должны отправиться японский предприниматель Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано. Кораблем «Союз МС-20» будет управлять космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.

Представители Японии полетят в качестве космических туристов. Пусть и в минимальном объеме, но они должны знать устройство корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС, отработать навыки выживания в различных климатогеографических зонах, пройти медико-биологическую подготовку. Тренировки начались в июне, и к середине октября участники полета из Японии смогли уверенно продемонстрировать полученные навыки. В этом убедились представители российских и зарубежных СМИ, которым предоставили возможность понаблюдать за тренировочным процессом экипажа ЭП-20.

На тренажере российского сегмента МКС отрабатывался алгоритм действий в случае аварийной ситуации. Переодевшись в скафандры и надев противогазы, Александр Мисуркин и его подопечные перешли на тренажер корабля «Союз МС», чтобы осуществить «срочный спуск» на Землю, потому что «пожар» на МКС ликвидировать не удалось. По окончании тренировки экипаж ЭП-20 ответил на вопросы журналистов и поделился впечатлениями от процесса подготовки к полету в космос. Г-н Маэзава сообщил, что сейчас ощущает большое воодушевление.

«Я не испытываю страха и беспокойства. Абсолютно. За это хотел бы выразить признательность своему командиру Александру Мисуркину. Также хочу сказать, что уверен в надежности корабля „Союз“. Что касается подготовки к полету, то она очень интересная. Самое сильное впечатление на меня произвела тренировка в невесомости, это ни с чем несравнимые ощущения», − сказал Юсаку Маэзава и поблагодарил всех специалистов ЦПК, которые готовят их экипаж к полету.

Герой России, космонавт Александр Мисуркин высоко оценивает способности и человеческие качества товарищей по экипажу.

«Подобные тренировки дают полное представления о людях, с которыми предстоит лететь в космос. Я очень рад работать с этим экипажем, потому что каждый готов мне подставить свое плечо. В свою очередь стараюсь не подвести их», − подчеркнул Александр Мисуркин.

Экипаж ЭП-20 достиг полного взаимопонимания. Им не мешает языковой барьер (все говорят по-английски), обнаружились и общие увлечения. Так, например, Юсаку Маэзава уже договорился сыграть на МКС в бадминтон с Александром Мисуркиным, который занимается этим видом спорта на уровне профессионала. У представителей Японии и российского космонавта даже общие взгляды на жизнь. Они уверены, что препятствия не должны останавливать человека на пути к его мечте. Надо верить в себя и помнить, что мечты сбываются.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» с экипажем ЭП-20 намечен на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток.

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