С. Митин: Необходимо создать специальный технический комитет по стандартизации упакованной питьевой воды и воды в розлив

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел расширенное заседание Рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды.

Первый заместитель Председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел расширенное заседание Рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду. Мероприятие состоялось в рамках Международного форума «Российская неделя стандартизации» в Санкт-Петербурге.

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«Планомерная деятельность рабочей группы в части наведения порядка на рынке упакованной питьевой воды показала, что вопросы стандартизации и технического регулирования являются во многом определяющими для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, особенно таких социально значимых как питьевая вода», — отметил Сергей Митин.

Он напомнил, что по предложению Совета Федерации, Росстандартом утверждены, и с 1 июня вступили в силу, изменения в Общероссийские классификаторы продукции и видов экономической деятельности.

«Теперь минеральная, природная и обработанная вода выделены в отдельные коды. Это позволит вести учет производства и реализации упакованной воды, которого ранее не было, так как все воды, кроме минеральной, относились к категории «напитки». Представляется, что в целом, это позволит повысить эффективность использования природных ресурсов, будет способствовать сокращению оборота фальсифицированной продукции», — подчеркнул Сергей Митин.

По мнению сенатора, комплексные контрольно-надзорные мероприятия и парламентский контроль оказали положительное влияние на рынок. По информации Российской системы качества, с начала года устранены 25 проц. ранее выявленных нарушений. Однако сохраняется негативная тенденция введения потребителей в заблуждение. Чаще всего фиксируется указание в маркировке упакованной воды группы минерализации, не включенной ни в ГОСТ, ни в технический регламент.

Сергей Митин подчеркнул, что с 1 января 2022 года регулирование упакованной воды будет осуществляться только в соответствии с требованиями Технического регламента.

«Мы в очередной раз убедились в значимости совершенствования отраслевого нормативного регулирования. Эта работа будет продолжена Рабочей группой и профильным Комитетом Совета Федерации. Отрасль упакованной питьевой воды недостаточно готова работать по новому техническому регламенту. В целях дальнейшего наведения порядка на рынке упакованной питьевой воды и питьевой воды в розлив парламентский контроль будет продолжен», — сказал сенатор.

Сергей Митин поддержал предложение о создании специального технического комитета по стандартизации упакованной питьевой воды и воды в розлив.

Законодатель обратил особое внимание на необходимость выделения воды в розлив как отдельного объекта по стандартизации и классификации.

«Считаю целесообразным профильным министерствам и ведомствам при непосредственном участии отраслевой ассоциации продолжить работу по ликвидации соответствующих нормативных правовых пробелов. Рассчитываю, что эффективность этой работы повысится на площадке создаваемого технического комитета», — отметил Сергей Митин.

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