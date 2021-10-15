Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела встречу с Председателем Ассамблеи Республики Мозамбик «на полях» Третьего Евразийского женского форума.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась с Председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансой Лауриндой Франсишку Ньюане Биаш.

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Беседа прошла в Санкт-Петербурге «на полях» Третьего Евразийского женского форума.

Валентина Матвиенко поблагодарила Эшперансу Лауринду Франсишку Ньюане Биаш за личное участие в форуме.

По словам главы Совета Федерации, Мозамбик – проверенный временем партнер России на африканском континенте. «Российско-мозамбикский политический диалог развивается в духе взаимного уважения и обоюдного учета интересов на основе традиции дружбы».

Валентина Матвиенко отметила динамично развивающееся межпарламентское взаимодействие. «Наши встречи вносят заметный вклад в укрепление всего комплекса двусторонних отношений и принятие решений в рамках парламентской дипломатии на мировом уровне».

В рамках своей компетенции стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования и взаимодействие по укреплению договорно-правовой базы отношений.

Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Ассамблеи Республики Мозамбик

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Ассамблеи Республики Мозамбик

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Ассамблеи Республики Мозамбик

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Ассамблеи Республики Мозамбик

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Ассамблеи Республики Мозамбик

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Ассамблеи Республики Мозамбик

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Ассамблеи Республики Мозамбик

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Председатель Ассамблеи Республики Мозамбик поблагодарила за приглашение принять участие в Третьем Евразийском женском форуме. «Для нас большая честь участвовать в этом мероприятии, где обсуждаются наиболее важные проблемы мира. Наше присутствие здесь – возможность укрепить и двусторонние отношения между нашими странами», — подчеркнула Эшперанса Лауринду Франсишку Ньюане Биаш.

В мероприятии принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл



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