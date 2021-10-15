Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#NAUKA 0+15.10.2021 08:31

Роскосмос принял участие во Всероссийском фестивале NAUKA 0+

В период с 8 по 10 октября 2021 года в городе Москве состоялся Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ в рамках мероприятий Года науки и технологий в России, в котором Госкорпорация «Роскосмос» выступила партнером образовательной программы и приняла участие в научно-популярной выставке в «Экспоцентре». В этом году фестиваль прошел в смешанном формате, сочетающем онлайн- и офлайн-мероприятия.

Более 10 000 мероприятий было подготовлено для самой широкой аудитории: выступления лауреатов Нобелевской премии, конкурсы, крупнейшая интерактивная выставка, виртуальные лабораторные, научные шоу, дискуссии о будущем человечества, показы научных фильмов, соревнования роботов, научные бои Science Slam, а также квизы и квесты.

Церемония открытия фестиваля началась с традиционного выступления ректора МГУ академика Виктора Садовничего о вкладе российских учёных в Нобелевскую премию этого года. Темами лекционных треков и интерактивной выставки стали новая медицина, освоение космоса, связанность территорий и освоение пространства, климат и экология, генетика и качество жизни, искусственный интеллект, человек и общество.

По отечественной космонавтики были прочитаны лекции на тему: «Российская орбитальная группировка — дистанционное зондирование Земли», «Космические скафандры России», «Использование электродуговых подогревателей — плазмотронов для испытаний тепловой защиты ракетно-космической техники», «Плазменные технологии в космосе: настоящее и будущее», «Изоляционный эксперимент ИМБП РАН проекта SIRIUS» и «Проблемы и вопросы создания стартовых сооружений космических ракет-носителей».

Научно-популярная выставка прошла в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Самые умные роботы, самые быстрые дроны, самые высокие технологии и самые передовые изобретения на фестивале наглядно показали: профессия ученого или инженера — это очень интересно. Можно было научиться писать программы для робота-пса и познакомиться с электронным другом человека, который моментально находит подход к детям. Кроме того, посетители смогли увидеть макет стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара-А5» на космодроме Восточный, макеты ракет- «Ангара-А5» и «Протон-М», орбитальной станции «Мир», первой в мире автоматической самоходной лаборатории для исследования Луны — «Луноход», пилотируемого транспортного корабля «Орел», натурный образец ионного двигателя и макет плазмотрона «Звезда» с натурным образцом плазмотрона «РГ-100», а также скафандры «Орлан-МКС» и «Сокол КВ-2» в амортизационном кресле «Казбек-УМ». Любой желающий мог узнать, что такое космическая оранжерея «Лада», поработать на тренажере визуально-инструментальных наблюдений и попробовать себя в компетенции WSR «Разработка виртуальной и дополнительной реальности».

Для тех, кто хотел погрузиться в науку виртуально, доступен обновлённый Гипермузей науки, где можно рассмотреть научные явления — от чёрной дыры до коронавируса Covid-19, а также прототип самолёта МС-21, космические аппараты и ракеты-носители «Союз-2» и «Протон-М». Экспонаты и залы соединены кросс-ссылками, по которым можно моментально попасть из одной области науки в другую или посмотреть на тот же объект в другом контексте.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ в 16-й раз организуют Министерство науки и высшего образования России, Правительство Москвы, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН. Фестиваль — крупнейший просветительский проект в области популяризации науки в мире — реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах нашей страны на более чем 400 площадках.

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