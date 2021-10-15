Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РБК15.10.2021 14:36

Роскосмос — лучший работодатель среди госорганизаций

Госкорпорация «Роскосмос» признана лучшим работодателем среди российских правительственных учреждений по версии компании Universum. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на результаты исследования.

Universum — агентство, которое специализируется на брендинге работодателей и консультирует компании по вопросам подходов к привлечению и удержанию талантов. Компания ежегодно собирает и анализирует информацию о карьерных ожиданиях более 1,5 млн студентов и молодых профессионалов в более чем 70 странах.

Наряду с Роскосмосом в других сферах деятельности победителями оказались такие компании, как Яндекс, Google, Microsoft, Siemens, BMW, IKEA, Сбербанк и Pfizer, занявшие первые места в соответствующих категориях.

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