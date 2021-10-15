Профильный Комитет СФ поддержал в целом концепцию бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Source: Russia – Council of the Federation

Провел заседание председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам А. Артамонов.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и поддержал в целом концепцию этого документа.

Провел заседание председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области

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В заседании приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, первый заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин, заместитель Министра экономического развития Полина Крючкова. С докладами выступили первый заместитель председателя Комитета СФ Елена Перминова, заместитель Министра финансов РФ Ирина Окладникова, заместитель Председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

Основной задачей и приоритетом бюджетной политики на среднесрочный период остается достижение национальных целей развития государства. Законопроект направлен на решение задач роста благополучия граждан и повышение потенциала развития экономики в условиях нормализации бюджетной политики и возврата к стандартным параметрам бюджетных правил, говорится в заключении Комитета СФ.

Сенаторы рассмотрели основные принципы взаимоотношений федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. В заключении Комитета СФ указывается, что в целом за три года прогнозируется увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на 21 процент. При этом прогнозируется ежегодное увеличение поступлений налога на прибыль организаций: в 2022 году на 4,6 процента по сравнению с предыдущим годом, в 2023 году — на 5,6 процента, в 2024 году — на 7,7 процента.

Необходимо продолжить дальнейшую разработку и реализацию комплексных мер по созданию условий для повышения финансовой самодостаточности регионов и поощрению их стремления к дальнейшему наращиванию экономического потенциала, подчеркивается в документе.

Комитет СФ отмечает, что сохраняются риски в обеспечении устойчивости бюджетов субъектов РФ, связанные с существенным объемом долговых обязательств. По состоянию на 1 сентября 2021 года по сравнению с началом года произошло увеличение государственного долга субъектов РФ на 63,6 млрд рублей, или на 2,5 процента.

При этом рост государственного долга по сравнению с началом года произошел в 23 регионах, в том числе в Москве, Республике Тыва, Республике Башкортостан, Республике Ингушетия, Томской, Ярославской и Ульяновской областях.

Снижение объемов государственного долга отмечается в 48 регионах, из них значительное в Сахалинской и Тюменской областях, Пермском крае, Тверской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Нижегородской, Курской и Магаданской областях и Приморском крае.

Законопроект предусматривает увеличение объема межбюджетных трансфертов бюджетам регионов на очередной финансовый год на 13 процентов. При этом в среднесрочной перспективе объем межбюджетных трансфертов по сравнению с 2022 годом прогнозируется увеличить всего на 5,8 процента.

Необходимо также отметить сокращение доли объема дотаций в общем объеме межбюджетных трансфертов, говорится в заключении. Комитет СФ считает необходимым проработать вопрос об увеличении объема дотаций бюджетам субъектов РФ и продолжить работу по совершенствованию подходов к их распределению, основной задачей которого должно стать ежегодное сокращение дифференциации по уровню их социально-экономического развития и бюджетной обеспеченности.

Комитет СФ полагает необходимым предусмотреть ежегодную индексацию общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов не ниже уровня инфляции, закрепив соответствующее положение в Бюджетном кодексе РФ

Комитет СФ полагает необходимым предусмотреть ежегодную индексацию общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов не ниже уровня инфляции, закрепив соответствующее положение в Бюджетном кодексе РФ.

Необходимо увеличить дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда бюджетникам с учетом ожидаемого роста этих расходов, подчеркивается в документе.

Также Комитет СФ утвердил свое заключение на проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Изменения предусматривают уточнение стратегических приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы, в частности, повышение качества управления финансами в субъектах РФ и муниципальных образованиях.

Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Анатолий Артамонов

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Елена Перминова

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Сенаторы поддержали этот документ, вместе с тем, указали, что государственная программа нуждается в дальнейшей доработке.

«То, что субъекты РФ будут получать дополнительные возможности для осуществления своих полномочий, это, конечно, хорошо. Но в то же время, я считаю, что регионы должны развиваться благодаря привлечению инвестиций, а сейчас мы лишили их права давать льготы инвесторам, что неправильно. Я еще раз повторяю требование, озвученное Президентом в Послании Федеральному Собранию, о необходимости поддержки стремления регионов к самодостаточности. Именно поэтому я предлагаю поддержать внесение изменений в эту госпрограмму, однако с учетом того, что мы продолжим ее доработку», — сказал Анатолий Артамонов.

В рамках заседания сенаторы также одобрили концепцию проектов законов «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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