Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-65#Вызов#Пилотируемая космонавтика15.10.2021 18:00

Проект «Вызов» на МКС. День 10

Совсем немного времени остаётся до посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18). Экипаж корабля, в который вошли Герой России, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, а также участники космического полета Юлия Пересильд и Клим Шипенко, продолжает подготовку к всегда технически непростым процедурам расстыковки, спуска с околоземной орбиты и приземления в казахской степи.

За прошедшие дни космонавты перегрузили все возвращаемые на Землю грузы, оборудование и результаты научных исследований на борт корабля, изучили бортовую документацию и отработали действия при возможных нештатных ситуациях.

Бортинженер 65-й длительной экспедиции Олег Новицкий, находящийся на борту Международной космической станции с 9 апреля 2021 года, прошёл полный сеанс восстановления в костюме отрицательного давления «Чибис», который должен помочь ему быстрее адаптироваться к условиям земной гравитации после посадки, а также отработал процедуру спуска на специальном компьютере-тренажёре.

Сегодня, 15 октября 2021 года, экипаж совместно со специалистами Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва) и Центра управления полетами ЦНИИмаш (оба предприятия входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос») продолжает активно готовиться к предстоящей посадке и выполняет работы по российской научной программе.

Напомним, «киноэкипаж» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко снимает первый художественный фильм в космосе о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

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