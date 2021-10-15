О. Алексеев посетил животноводческое хозяйство Марксовского района Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор осмотрел строительство новых объектов, пообщался с сотрудниками предприятия.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области, Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил Марксовский район. Вместе с главой района Дмитрием Романовым сенатор осмотрел передовое животноводческое хозяйство.

Производство молока в России – одна из важнейших пищевых отраслей

Олег Алексеев отметил, что производство молока в России – одна из важнейших пищевых отраслей. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ, уровень самообеспеченности по молоку и молочным продуктам должен быть не менее 90 проц. Для многих регионов, в том числе, для Саратовской области, производство молока является важной сферой экономики.

Сенатор посетил племенной завод, который входит в число 300 наиболее эффективных сельхозпредприятий России и в сотню крупнейших производителей молока и мяса говядины. В настоящее время в хозяйстве завершается реализация двух крупных инвестиционных проектов.

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Марксовский район и осмотрел передовое животноводческое хозяйство

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АО «Племзавод «Трудовой»

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АО «Племзавод «Трудовой»

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АО «Племзавод «Трудовой»

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АО «Племзавод «Трудовой»

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АО «Племзавод «Трудовой»

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АО «Племзавод «Трудовой»

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Марксовский район и осмотрел передовое животноводческое хозяйство

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Марксовский район и осмотрел передовое животноводческое хозяйство

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Олег Алексеев пообщался с сотрудниками и вручил благодарственные письма

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Олег Алексеев пообщался с сотрудниками и вручил благодарственные письма

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Олег Алексеев осмотрел строительство новых объектов и пообщался с сотрудниками предприятия. Племенной завод является социально ответственным предприятием, оказывает большое внимание объектам социальной сферы на селе, благоустройству территорий, рассказал парламентарий.

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