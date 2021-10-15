Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ОКБ Факел15.10.2021 22:57

ОКБ «Факел» наградил победителей творческого конкурса «Космическая одиссея-2021»

В городской библиотеке имени А.А. Леонова при поддержке Опытного конструкторского бюро «Факел» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») наградили призеров конкурса «Космическая одиссея-2021». Конкурс для детей и подростков проводится с 2015 года по инициативе библиотеки имени космонавта А.А. Леонова и в этом году посвящен 60-летию со дня первого полета человека в открытый космос.

На протяжении шести лет ОКБ «Факел» поддерживает конкурс, оценивая работы в жюри и оказывая спонсорскую поддержку. Лучших участников от 7 до 18 лет определяли в шести номинациях: литературное произведение малой формы, рисунок, декоративно-прикладное искусство, техническое творчество, любительский фильм и семейные таланты.

Разнообразие номинаций позволили конкурсантам воплотить свои самые смелые задумки и идеи, работы были как индивидуальные, так и семейные. Школьники, а также их родители проявили огромный интерес к теме космоса и покорения воздушного пространства — на конкурс было представлено более 500 работ.

Для всех победителей «Космической одиссеи-2021» сотрудники ОКБ «Факел» подготовили памятные подарки и сувениры, а также организовали экскурсию в музей предприятия, где ребята познакомились с историей отечественной космонавтики, которая полна ярких событий и достижений, и прикоснулись к мечте покорения космического пространства. К мечте, с которой начинается первый шаг человека к неизведанному.

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