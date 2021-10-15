Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Центр Хруничева#Космодромы#Восточный#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ715.10.2021 18:57

На Байконуре готовят ракету-носитель «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М»

В соответствии с комплексным графиком по программе запуска космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» на космодроме Байконур проводится подготовка ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» (оба производства Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Работы выполняются специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) и ГКНПЦ имени М.В. Хруничева в монтажно-испытательном корпусе площадки № 92А.

В настоящий момент производится выгрузка второй и третьей ступеней ракеты-носителя в зал № 111 и одновременно с этим проходит сборка первой ступени носителя. Разгонный блок «Бриз-М» в свою очередь перемещен в зал № 101 для проведения мероприятий по контролю чистоты, снятию защитного чехла и осмотру нижней проставки.

Запуск космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» запланирован на конец 2021 года со стартового комплекса площадки № 200 космодрома Байконур.

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