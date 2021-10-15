Мы начинаем ВПН: в России стартовала первая цифровая перепись населения

Source: Russian Federation State Statistics Service

К 12 часам 15 октября более миллиона жителей России переписались на портале Госуслуги.ру и с помощью планшетов. В этот день стартовала первая цифровая Всероссийская перепись населения. Как будет проходить ВПН и что ее результаты дадут населению страны, рассказали участники пресс-конференции «33 вопроса о главном. Через перепись – в будущее» — представители руководства Росстата, Правительства Российской Федерации, организаций–партнеров переписи.

Цифровой формат XII всеобщей переписи в России позволяет обеспечить беспрецедентный уровень безопасности, скорости и точности. В три раза быстрее, чем по итогам предыдущей переписи, страна получит уникальные данные. Кроме общей численности населения, к концу 2022 года станут известны полные цифры по реальной половозрастной структуре населения, уровню образования, жилищным условиям, национальному составу.

«Только благодаря переписи мы можем узнать данные о структуре общества, трудовой миграции, качестве жизни. Государство сможет быстро реагировать на полученные данные, принимать правильные управленческие решения, чтобы улучшить жизнь граждан», — отметил в своем приветственном слове заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

По скорости получения подобных данных Россия может выйти на первое место мире, рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«Раньше обработка результатов переписи занимала не менее трех лет, а иногда и больше. Сейчас благодаря всем технологическим решениям нам понадобится всего лишь год. Это самое быстрое и скоростное подведение итогов в мире», — сказал Павел Смелов.

Цифровой формат позволяет не только увеличить скорость обработки данных, но и существенно повысить уровень безопасности переписи во всех аспектах: физическом, эпидемиологическом, информационном.

Использование для сбора данных планшетных компьютеров дает возможность значительно сократить время опроса и контакта людей, соблюдать социальную дистанцию, что очень важно в условиях эпидемиологической напряженности. Однако одним из наиболее надежных средств защиты в Росстате называют самостоятельное заполнение переписного листа на портале Госуслуги.ру.

«Главная новация — мы запустили перепись на портале Госуслуги. Это самый лучший формат в текущих условиях: каждый сможет переписать всю семью не выходя из дома без лишних контактов. У нас развернута BI-платформа, которая в закрытом контуре используется для анализа хода переписи по всей стране. Сюда поступает вся информация и с портала Госуслуг, и с планшетов. На данный момент, на 12.00 по московскому времени, только на портале Госуслуг переписались 983 тысячи человек. С каждым часом активность нарастает. Радует, что сервис понятен, востребован и жалоб на него не поступало», — рассказал заместитель руководителя Росстата.

В настоящее время личные кабинеты и подтвержденные учетные записи на портале Госуслуг имеют порядка 88 миллионов россиян. Учитывая, что основной единицей учета во время переписи является домохозяйство – как правило, семья из нескольких человек, – практически у всех жителей страны есть потенциальная возможность самостоятельно либо с помощью родственников принять участие в переписи онлайн.

Как рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов, мощности электронной системы выдерживают 350 анкет в секунду.

«По числу желающих участвовать в переписи мы видим, что люди действительно считают это важным. Понимают, что от этого зависит будущее. От того, насколько будут корректны данные переписи, настолько корректно будет потом прогнозирование, развитие территорий», – отметил Олег Качанов.

По результатам социологического опроса ВЦИОМ, проведенного в начале октября 2021 года, среди россиян, заявивших о намерении участвовать в переписи, в пользу онлайн-способа склоняется 41% (74% среди молодежи 18-24 лет), 43% намерены дождаться переписчика дома, 9% перепишутся лично на стационарном участке, а 6% еще не определились с выбором формата участия в переписи.

Объяснять населению, как пройти перепись, будут 25 тысяч волонтеров во всех регионах страны, самые активные из которых получат материальные поощрения, сообщила руководитель проекта «Волонтеры Переписи» Анна Захматова.

«Основная задача волонтеров – донести информации о переписи, помощь в регистрации на портале. Но они не будут ходить по домам — их можно встретить на участках, в МФЦ. По итогам переписи самые активные получат QR-коды для получения дополнительного образования в интернете, просмотра фильмов и чтения литературы. Такая программа продумана для дополнительной мотивации волонтеров», – отметила Анна Захматова.

Помощь в повышении безопасности переписи для всех участников предложили ведущие банки России.

О дополнительных мерах поддержки переписчиков рассказал вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин.

«Две важные вещи, которые Сбер сделал для переписчиков — это страховка от несчастных случаев и страховка от COVID-19. Несчастные случаи бывают нечасто, но бывают. В случае заболевания ковидом Сбер сразу выплатит 14 тысяч рублей. Госпитализация будет оплачиваться отдельно. Надеемся, что страховых случаев не возникнет, но возможность надо было предусмотреть. Для граждан-участников переписи Сбер придумал целый набор подарков: самые разнообразные бесплатные услуги», – рассказал Михаил Чачин.

На сумму до 200 тысяч рублей застрахует переписчиков ВТБ, сообщил старший вице-президент, директор департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ Андрей Осипов.

«Мы понимаем, что Всероссийская перепись – важный государственный проект, результат которого влияет на экономическое развитие страны. Ситуация с распространением COVID-19 накладывает повышенные обязательства по безопасности на каждого переписчика. Поэтому мы их решили застраховать от значимых рисков, в том числе от заболевания COVID-19 и любых других несчастных случаев в процессе переписи. Мы гарантируем широкое покрытие и страховую сумму до 200 тысяч рублей», — резюмировал Андрей Осипов.

По словам Павла Смелова, переписчики Всероссийской переписи населения пройдут дополнительную подготовку, будут регулярно проходить тестирование на коронавирусную инфекцию и будут обеспечены индивидуальными средствами защиты.

«Переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19, будут обеспечены всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты, каждый пройдет подготовку с учетом последних рекомендаций Минздрава России и Роспортребнадзора», — сообщил Павел Смелов.

Справка:

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

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