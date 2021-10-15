Source: Russia Federal Space

#Гонец#Луч#МКС#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Вызов15.10.2021 20:50

«Луч» обеспечивает «Вызов»

Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» успешно обеспечивает широкополосный канал связи с российским сегментом Международной космической станции, где проходят съемки художественного фильма «Вызов». Ежедневно с МКС проводится более 10 сеансов ретрансляции продолжительностью около 30 минут каждый.

Это позволяет экипажу длительной экспедиции МКС-65 в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и участников космического полета Клима Шипенко и Юлии Пересильд быть на стабильной голосовой и видеосвязи с Землей и обмениваться различной информацией, в том числе используемой в создании первой в мире «орбитальной» кинокартины.

В организации широкополосного канала с российским сегментом Международной космической станции задействованы все три космических аппарата ретрансляции «Луч (оператор Спутниковая система «Гонец», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — «Луч-5А», «Луч-5Б», «Луч-5В», бортовая аппаратура, установленная на МКС, наземная инфраструктура.

Использование отечественной системы ретрансляции позволяет организовывать широкополосные каналы связи с российским сегментом станции без задействования американской системы TDRSS. Работа с экипажем уникальной киномиссии МКС-65 продолжится и дальше в соответствии с установленным графиком.

MIL OSI