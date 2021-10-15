Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса#МГУ#Кирилл Порватов15.10.2021 19:43

Корпоративная Академия Роскосмоса реализует новую программу повышения квалификации с МГУ

Корпоративная Академия Роскосмоса и факультет мировой политики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (ФМП МГУ) объявляют открытый набор на образовательную программу повышения квалификации «Мирополитические аспекты освоения космического пространства».

Учебная программа предназначена для научных сотрудников и менеджеров проектов предприятий ракетно-космической отрасли, специалистов в области мировой политики и широкого круга слушателей, работающих в смежных отраслях. Инновационность обучающей программы заключается в комплексном рассмотрении политических аспектов сотрудничества и конкуренции в космическом пространстве. Слушатели программы узнают о современных вызовах международной безопасности в космосе и получат навыки анализа существующих противоречий и общих точек взаимодействия участников международных космических программ.

«В рамках заключенного с МГУ имени М.В. Ломоносова соглашения мы организуем образовательные программы подготовки кадров в том числе и по тематике мирополитических аспектов освоения космоса. В текущем году программа будет реализована на русском языке. При наличии интереса к тематике курса со стороны наших зарубежных партнеров, мы также готовы осуществлять подготовку специалистов на английском языке в рамках Евразийского космического образовательного центра», – отметил Кирилл Порватов, генеральный директор Корпоративной Академии Роскосмоса.

Обучение по 72-часовой учебной программе стартует 9 ноября 2021 года. За три недели занятий слушатели освоят три учебных модуля: политические аспекты соперничества и сотрудничества в космосе, мирополитические процессы и инструменты влияния, национальные приоритеты зарубежных участников космической деятельности и, успешно пройдя итоговую аттестацию, получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Узнать подробнее о программе и зарегистрироваться для прохождения обучения можно по ссылке или обратившись в Корпоративную Академию Роскосмоса по электронной почте edu@roscosmos.ru.

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