Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Гвианский космический центр#РКЦ Прогресс#НПО Лавочкина15.10.2021 15:53

Корабль с двумя ракетами «Союз-СТ» прибыл в Гвианский космический центр

Вчера, 14 октября 2021 года, в порт Париакабо г. Куру (Французская Гвиана) прибыло судно «Тукан» с двумя ракетами-носителями «Союз-СТ» и головным обтекателем производства Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). На его борту также разгонные блоки «Фрегат» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (г. Химки, входит в Роскосмос) и компоненты топлива.

Чтобы попасть во Французскую Гвиану, составные части ракет проделали длинный путь — сначала по железной дороге из города Самары в порт Санкт-Петербурга, затем через французский порт Гавр корабль направился в открытый океан, пройдя пролив Ла-Манш. Расстояние в 8 тысяч 110 километров через Атлантику судно преодолело за несколько недель. Этот путь они прошли в специальных герметичных контейнерах, в которых поддерживается необходимая влажность и давление.

После разгрузки спецконтейнеры с высокотехнологичным оборудованием отправятся на хранение в монтажно-испытательный корпус комплекса запуска «Союз» в Гвианском космическом центре. В настоящее время специалисты Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) приступили к работам по подготовке к запуску космических аппаратов европейской спутниковой системы «Галилео».

В монтажно-испытательном корпусе специалистами предприятий ракетно-космической промышленности проводятся электрические и пневмовакуумные испытания с разгонным блоком «Фрегат». Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с космическими аппаратами «Галилео» запланирован на 1 декабря 2021 года.

«Союз в ГКЦ» — международный космический проект Госкорпорации «Роскосмос», Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции и кооперации ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и Франции. В рамках реализации проекта специалистами ЦЭНКИ в Гвианском космическом центре был построен специальный стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-СТ». С момента первого запуска 21 октября 2011 года уже осуществлено 25 пусков ракет «Союз-СТ».

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