Source: Russia Federal Space

#РКС#История#Луна#Архивы15.10.2021 12:52

Как в СССР готовились к пилотируемому полету на Луну

Уникальные исторические документы, раскрывающие ранее неизвестные подробности истории освоения космоса, продолжает публиковать холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Сегодня на сайте компании размещена электронная версия документа 1965 года «Автономная радиоэлектронная система управления объектом НI-Л3 (АРСУ)» с концепцией управления лунного орбитального корабля (АРСУ-ЛОК).

Подготовленный 56 лет назад инженерами научно-исследовательского института 885 (НИИ-885, сегодня — РКС) технический отчет содержит подробную информацию о формировании принципов автономной радиоэлектронной системы управления, которая должна была обеспечить запуск на Луну пилотируемого корабля с экипажем из трех человек. Этот проект так и не был реализован. Тем не менее документ имеет историческое значение, а также представляет интерес с точки зрения понимания подходов к созданию новой технологии межпланетного перелета.

Заместитель генерального директора РКС по стратегическому развитию и инновациям РКС Евгений Нестеров: «Мы в компании с большим уважением и интересом относимся к истории отрасли и тому бесценному инженерно-техническому наследию, которое хранится в наших архивах. Документ, который мы публикуем сегодня, — это классический пример того, как скрупулезно ведется работа по созданию технологии, которую до этого никто не делал. Этот исторический опыт помогает молодым разработчикам понять, как создавать совершенно новое».

В настоящее время ряд стран, в том числе Россия, Китай и США имеют свои программы по освоению Луны. Интерес человечества к спутнику Земли связан прежде всего с тем, что там обнаружены уникальные районы, обладающие благоприятными условиями для возможного строительства лунных баз. В России реализация лунной программы будет проходить в несколько этапов до 2040 года.

Специалисты РКС в последние годы провели масштабную модернизацию российского наземного комплекса управления космическими аппаратами: был создан комплекс средств дальней космической связи, который успешно работает в рамках проекта ExoMars. Одновременно инженеры холдинга постоянно повышают возможности и совершенствуют технологии производства бортовых систем телеметрии, которые могут быть использованы в будущих российских и международных миссиях по изучению Луны.

Подробности подготовки полета на Луну и лунном орбитальном корабле — в новой публикации «Из архивов РКС». Ранее были опубликованы исторические материалы о «Луноходе-1» и «Луноходе-2».

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