И. Святенко: От самореализации женщин зависит будущее страны

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Евразийского женского форума обсудили миссию женщин в достижении инклюзивного развития.

На стратегической сессии «Социальные изменения 2030. Миссия женщин в достижении инклюзивного развития» в рамках Третьего Евразийского женского форума сенаторы, представители министерств и международных организаций обсудили социальные вопросы, которые должны быть в поле особого внимания государства в новых условиях, а также развитие политики занятости и политики доходов.

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Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы выступила с докладом. Она обратила внимание на то, что в современном мире произошел резкий сдвиг в направлении личностной и экономической независимости и самостоятельности женщин. Под влиянием глобализации современная женщина активно включается во все виды социально-организационных отношений.

«Самореализация женщины — это вклад не только в личные интересы, но и инвестиция в развитие страны: производства, образования, спорта, культуры, в защиту общественного порядка и, в целом, национальной безопасности. Развивающаяся мама — пример для подрастающего поколения, а значит залог сильной нации — сильного государства», — добавила сенатор.

По словам Инны Святенко, расширяется потенциал женщин и в освоении новых профессий. «Женщины берут на себя обязанности военных, полицейских, спасателей, ни на шаг не уступая мужчинам. Среди участников Форума есть женщина, освоившая профессию спасателя, женщина-космонавт – Анна Кикина», — отметила сенатор.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в своем выступлении рассказал о работе, которая ведется по поручению Президента Российской Федерации, над созданием целостной системы обеспечения женщины и семьи государственной поддержкой.

«При этом поддержка — это не только финансовая помощь семье, но и создание комфортных условий для того, чтобы женщина при желании могла бы профессионально самореализоваться, совмещать занятость и материнство. Именно поэтому работа ведется одновременно по нескольким направлениям: открытие мест в детских садах, создание условий для удаленной занятости, переобучение молодых матерей, расширение программы субсидирования найма и вовлечение в самозанятость», — сообщил Министр.

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина отметила, что активное участие женщин в госуправлении, социальной, общественной деятельности, в управлении компаниями помимо равенства возможностей и гармоничного развития общества дает серьезный финансовый эффект.

«Экономики стран, которые позволяют женщинам активно участвовать в процессах управления, реально выигрывают», — подчеркнула она.

По мнению участников сессии, успешность современного общества, дальнейший социально-экономический прогресс невозможны без инклюзивного всеобъемлющего развития, предусматривающего создание благоприятных условий для повышения качества жизни и обеспечения равенства возможностей всех граждан.

Происходящие в современном мире социально-экономические процессы, опыт совместной борьбы с пандемией коронавируса и демографические вызовы обуславливают особую роль женщин в решении этой задачи.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ Елена Бибикова, Ольга Забралова, Мария Львова-Белова, Ольга Хохлова, Анна Отке, Римма Галушина, Госсекретарь по делам семьи и улучшения положения женщин Республики Ангола Элза Мария Барбер Диаш душ Сантуш, председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Кямран гызы Гусейнова, Почетный Президент Аграрного союза женщин провинции Фри-Стэйт Южно-Африканской Республики Ванда Гагиано, руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в г. Минске Марианна Щеткина, заместитель директора Фонда «Росконгресс», директор Фонда содействия социальному развитию Елена Маринина.

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