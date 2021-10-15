Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Москва#Метро15.10.2021 10:30

История покорения космоса на тематическом поезде «Моспром-Космический»

В четверг, 14 октября 2021 года, на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена запущен тематический поезд «Моспром-Космический». Сотни фотографий расскажут пассажирам об истории отечественной космонавтики и современном вкладе московских промышленников в освоение космоса. Передвижная выставка будет курсировать шесть месяцев. Проект «Моспром-Космический» создан при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и приурочен к 60-летию первого полёта человека в космос и Дню Московской промышленности.

На торжественном запуске поезда присутствовали Александр Блошенко, исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос», Герой России, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. В завершении выступления почетных гостей был показан сюжет с видеообращением специалистов с космодрома Восточный.

Москва — колыбель отечественной космонавтики, именно в столице зарождалась ракетно-космическая отрасль. Здесь работали и воплощали свои идеи в жизнь легендарные ученые Сергей Королёв, Николай Лидоренко и Фридрих Цандер. Более 200 фотографий расскажут об истории космонавтики, спутниках, ракетах, пилотируемых полетах и автоматических межпланетных станциях. Отдельный вагон тематического поезда будет посвящен Юрию Гагарину, где собраны не только фотографии легендарного космонавта, но и интересные факты о людях и предприятиях, которые обеспечили безопасный пилотируемый полет в космос.

Помимо этого, один из вагонов познакомит гостей и жителей столицы с дистанционно управляемым самоходным аппаратом-планетоходом «Луноход-2», который проехал 42 километра по поверхности естественного спутника Земли, а его предшественник «Луноход-1» сделал более 20 тысяч снимков Луны и передал их на Землю.

Пассажиры метро во время поездки смогут узнать, что на предприятии «Квант» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») изобрели и изготовили более двух тысяч солнечных энергосистем, которые устанавливались на орбитальных станциях «Салют» и «Мир», а также на борту Международной космической станции, на отечественных межпланетных аппаратах «Венера», «Марс», «Фобос». Инженеры опытного завода «Ангстрем» за полвека произвели две тысячи типов микросхем.

Передвижная выставка «Моспром-Космический» в московском метрополитене — это проект, в котором приняли участие более 40 столичных предприятий, НИИ и крупнейшие организации ракетно-космической отрасли.

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