Заседание Совета глав государств СНГ

Source: President of Russia – Kremlin

Саммит проходит в год 30-летия создания СНГ (8 декабря 1991 года). Лидеры подвели основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества, рассмотрели перспективы его дальнейшего развития, а также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

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Выступление Президента России на заседании Совета глав государств – участников СНГ

В.Путин: Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Приветствую всех участников встречи и так же, как коллеги, хочу выразить признательность лично Александру Григорьевичу Лукашенко, белорусским друзьям за организацию саммита и в целом за активную работу в ходе председательства Белоруссии в СНГ в текущем году.

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Повестка нашего заседания весьма насыщенна и актуальна. И мы, конечно же, поддерживаем подготовленный по инициативе белорусских коллег проект заявления в связи с 30-летием Содружества, которое подводит основные итоги деятельности организации и определяет долгосрочные задачи её развития.

Действительно, за три десятилетия СНГ прошло большой путь, утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в рамках которого государства-члены стремятся выстраивать отношения на принципах добрососедства, партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга.

Но, пожалуй, главное состоит в том, что благодаря Содружеству нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже развить наработанные за многие годы проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи.

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Конечно, к сожалению, иногда не обходится и без разногласий и противоречий. И уж совсем плохо, когда эти противоречия приводят к острым конфликтам между отдельными государствами – участниками СНГ, так, как это случилось, к сожалению, в прошлом году в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Здесь коллеги уже говорили, я им признателен за оценку действий России: при активном содействии нашей страны конфликт удалось остановить, и российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории – причём, хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих территориях: и Азербайджана, и Армении, – восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тысяч беженцев – свыше 52 тысяч человек.

Всё это ещё раз подтверждает наши российские мудрости по поводу того, что даже плохой мир лучше, чем хорошая война, а всякая ссора красна миром. Собственно, ключевая роль Содружества Независимых Государств и состоит как раз в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития наших стран, повышения благосостояния наших граждан.

Именно на это направлена реализация обновлённой Концепции дальнейшего развития СНГ и Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В этих документах фактически сформулирована программа действий по созданию в долгосрочной перспективе интегрированного политического, экономического и культурно-гуманитарного объединения заинтересованных государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого из его участников, плодотворное торгово-экономическое взаимодействие и полноценное функционирование зоны свободной торговли. Всё это всегда требует профессионального разговора.

Понятно, что пандемия коронавируса продолжает негативно сказываться на сферах экономики, затрудняет контакты, взаимодействие. Вместе с тем можно с удовлетворением отметить, что показатели торгово-инвестиционного сотрудничества в пределах СНГ всё-таки улучшаются, начали улучшаться, во всяком случае. Увеличились объёмы товарооборота внутри Содружества – почти на 27 процентов за первое полугодие, открываются новые перспективы осуществления крупных совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов, повышающих взаимосвязь на пространстве Содружества, вовлечённость экономик и компаний в евразийские производственные и транспортные цепочки.

Важно, что у предпринимательских кругов в государствах – членах СНГ растёт интерес к взаимному сотрудничеству в развитии «зелёной» экономики, цифровизации, широком применении инноваций, комплексном и рациональном использовании имеющихся природных ресурсов.

Для реализации проектов во всех вышеуказанных отраслях ключевое значение имеет доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам, улучшение системы профессионального образования, создание благоприятных условий для граждан государств СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах-участницах.

Именно поэтому Россия и выдвинула идею принятия государствами – членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовке трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства. Для всех это важно.

Наряду с экономическим важнейшее значение здесь, на стыке с экономикой, имеет и гуманитарное измерение. Культурные, образовательные, научные контакты, гражданские и молодёжные, туристические и спортивные обмены востребованы общественностью наших стран, служат делу укрепления дружбы, взаимопонимания между нашими народами.

Страны Содружества действительно многое связывает: это общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций. И конечно же, русский язык – я хочу выразить слова благодарности Александру Григорьевичу за то, что он это подчеркнул, – который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ.

Уважаемые коллеги!

Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов из стран Содружества работает в России. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Как минимум нужно знать русский язык. Нужно понимать, что такое Россия, что такое культура России, взаимоотношения между народами России да и бывшего Советского Союза, для того чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в нашей стране.

Напомню, что на предыдущем саммите в декабре 2020 года принято решение провести в странах СНГ в 2023 году Год русского языка как языка межнационального общения. Весьма полезными считаем предусмотренные его программой меры, направленные на поддержку, сохранение и повышение статуса русского языка, популяризацию российской культуры. Уверены, что всё это будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению стран – участниц Содружества.

Хотел бы отдельно отметить актуальность дальнейшего расширения сотрудничества, взаимодействия в области массовых коммуникаций, СМИ, в целом в информационной сфере. Наши страны являются соучредителями межгосударственной телерадиокомпании «Мир», и её высокопрофессиональная работа, – а я могу с полным основанием считать, что это действительно высокопрофессиональная работа мирового класса, – безусловно, заслуживает позитивной оценки.

Для всех нас приоритетной задачей является сохранение памяти об общей Победе в Великой Отечественной войне. Мы признательны партнёрам по Содружеству за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях.

Убеждён: необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, о том, какие жертвы все мы понесли, все наши народы, и положили на алтарь победы над нацизмом.

Уважаемые коллеги!

Хотел бы упомянуть и о ещё одной инициативе России, а именно: о подготовленном к сегодняшнему саммиту совместном заявлении о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета.

В этом заявлении страны СНГ выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы.

Думаю, вы согласитесь, что данная тема актуальна, по сути, для всех наших государств. В сентябре в России состоялись выборы в Государственную Думу. Голосование прошло в строгом соответствии с законом и при высокой явке избирателей.

Хочу подчеркнуть, что важно и далее твёрдо защищать и поощрять реализацию избирательных прав и свобод через поддержку устойчивых демократических институтов и принципа верховенства права, и в этой работе готовы к самому тесному сотрудничеству с партнёрами по СНГ.

Мы также готовы к плотной координации по актуальным сюжетам региональной и международной повестки дня. Убеждён, что у государств – участников СНГ есть большой потенциал в плане содействия решению имеющихся на евразийском пространстве проблем, совместного противостояния вызовам и угрозам безопасности и стабильности в нашем общем регионе.

Беспокойство сейчас, конечно же – я согласен с коллегами, которые говорили на этот счёт, и ещё наверняка эта тема будет звучать, – вызывает ситуация в Афганистане, которая несёт риски для Центральной Азии да и для всего пространства СНГ, несмотря даже на то, что некоторые страны находятся как бы в стороне от этого региона. Тем не менее ситуация требует активизации совместных усилий, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях.

Отчётливо видна концентрация вблизи границ Содружества экстремистских и террористических группировок: ИГИЛ, «Исламское движение Узбекистана», «Джамаат Ансаруллах», «Аль-Каида» и целого ряда других. По нашим данным, количество только игиловцев на севере Афганистана насчитывает порядка двух тысяч человек. Их лидеры вынашивают планы по распространению своего влияния на центральноазиатские государства, на российские регионы, делают ставку на разжигание этноконфессиональных конфликтов и религиозной ненависти. Террористы стремятся проникать на территорию Содружества, в том числе и под видом беженцев.

Сформированное талибами переходное правительство не отражает, к сожалению, всей палитры афганского общества. Вместе с тем объявлено о намерении провести всеобщие выборы, принимаются меры по возобновлению нормальной работы органов госуправления. Мы вместе в рамках СНГ будем, безусловно, отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами, следить за этим. Так же как и некоторые коллеги – Президент Казахстана выступал, я с ним согласен, – не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться с этим тоже нельзя, будем вместе с вами тоже обсуждать, советоваться.

Нужно поддерживать тем не менее процесс межафганского примирения и вообще стремиться к нормализации обстановки в этой стране. Мы все можем содействовать возобновлению работы расширенной «тройки», имеется в виду России, США и Китая с участием Пакистана, я просил бы вас это поддержать, а также московского формата, в котором участвуют ключевые страны региона, включая центральноазиатские. Ведём дело к проведению в самое ближайшее время в октябре встреч в рамках этих механизмов в Москве.

По-прежнему крайне остро стоит проблема производства в Афганистане и контрабанды оттуда наркотиков. Это острая проблема. Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов в мире – до 90 процентов объёма мирового рынка. Несмотря на обещания бороться с наркопроизводством, в реальности талибам, не знаю, удастся ли, хотят ли они этим заниматься… Раньше, когда они были в прежней итерации во власти, они это делали и делали успешно, но сегодня [им] будет непросто отказаться от такого источника доходов, тем более в условиях кризисной ситуации в афганской экономике.

Хорошую основу для объединения усилий стран СНГ в борьбе с терроризмом и наркотрафиком создаёт подписываемый нами сегодня Договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Специализированные финансовые подразделения СНГ получают современные правовые механизмы борьбы с отмыванием доходов.

И ещё один вопрос, касающийся безопасности, – речь идёт о биологической безопасности. Хотел бы поблагодарить партнёров по СНГ за поддержку проекта заявления, в котором обозначены приоритеты совместной работы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охране здоровья от воздействия опасных биологических факторов.

Убеждены, что государства СНГ будут сообща заниматься развитием системы мониторинга биологических рисков, обменом информацией по вопросам борьбы с эпидемиями, инфекционными болезнями и реагированием на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, а также укреплять договорно-правовую базу такого профессионального сотрудничества.

В общем и целом у нас в СНГ много актуальных задач для совместной работы. Безусловно, хотел бы пожелать нашим казахстанским друзьям, которые в 2022 году примут на себя председательские функции в Содружестве, успехов в продвижении конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества, дальнейшем укреплении тесных добрососедских связей между нашими странами.

Благодарю вас за внимание, спасибо большое.

MIL OSI