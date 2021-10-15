Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Орбитальные группировки#Дмитрий Рогозин#Сфера#Скиф16.10.2021 01:06

Запуск «Скифа» позволит избежать техногенных и экологических катастроф

Запуск космического аппарата «Скиф» и спутниковой группировки «Марафон» в рамках программы «Сфера», позволяющей создать полноценную систему широкополосного интернета в России, будет способствовать предупреждению техногенных и экологических катастроф, сообщил в четверг журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В 2022 и в 2023 году [планируем] запустить прототипы малых аппаратов, которые будем запускать серийно — это программа „Марафон“ и программа „Скиф“. Одна из них — это широкополосный доступ к интернету, вторая — интернет-вещание, что тоже очень важно для нашей страны. У нас 70% территории в зоне вечной мерзлоты, малозаселенные территории и именно интернет-вещание позволяет обеспечить полный контроль инфраструктуры, любые аномалии сразу будут фиксироваться датчиком и через космос сообщаться. То есть фактически это позволит избежать каких-то техногенных и экологических катастроф», — сказал Рогозин.

Космические аппараты «Скиф» предназначены для предоставления широкополосного доступа в интернет, они разрабатываются в рамках программы «Сфера», анонсированной в 2018 году. Помимо подсистем связи, в «Сферу» войдут аппараты дистанционного зондирования Земли. Всего в системе будет около 380 аппаратов. Развитие «Сферы» также позволит организовать в России массовое движение беспилотников как в воздушном пространстве, так и на земле.

О «Сфере» рассказал в ходе прямой линии 7 июня 2018 года Президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой «Цифровая экономика» (рассчитана до 2024 года).

Источник: ТАСС14 октября 2021 года, 22:51

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