Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на «круглом столе» «Диалог женщин о развитии Арктики» в рамках Третьего Евразийского женского форума.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа выступила на «круглом столе» «Диалог женщин о развитии Арктики» в рамках Третьего Евразийского женского форума.

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«У людей, которые живут в регионах Арктической зоны РФ, существует огромный запрос на новое качество жизни, на опережающее развитие своих территорий, на созидание, на проявление своих способностей и талантов», — сказала Елена Зленко.

«Сегодня мы поговорим о женском взгляде на развитие Арктической зоны России. Что нужно сделать, чтобы проекты, которые там реализуются, привлекали российскую молодежь», — отметила сенатор.

По ее словам, важно, чтобы социальная инфраструктура Арктики отвечала лучшим научным разработкам. «Необходимо так строить объекты инфраструктуры, здания, чтобы максимально оградить природу от воздействия, сохранить тепло и энергию, принести пользу людям».

Елена Зленко подчеркнула, что Арктика сегодня – это территория прорыва, новых научных и технологических решений, проектов в развитии человеческого капитала.

В заседании приняли участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, Старшее должностное лицо Российской Федерации в Арктическом совете Николай Корчунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в РФ Леклер Элисон, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования — главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова, представители Арктических субъектов Российской Федерации.

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