Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров».

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Авдеева АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области приняла участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров». Мероприятие прошло в рамках Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Смотрите также

Обсуждалась тема «Роль женщин в развитии регионов мира во время пандемии, в постковидный период».

Сенатор отметила, что каждый день мы сталкиваемся с новой реальностью. «Мир изменился: второй год мы живем в условиях пандемии, но не прекращаем работу. В этих условиях важная задача — повышение роли женщин в социально-экономическом развитии нашей страны. И это нам под силу», — сказала Елена Авдеева.

Модератором мероприятия выступила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, координатор проекта «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров» Совета Евразийского женского форума Наталья Комарова.

«Сегодня диалог и наращивание сотрудничества между женщинами – региональными лидерами стран – необходимость. Это позволит выявить и тиражировать лучшие практики, объединить опыт регионов мира в устойчивом развитии территорий, расширить гуманитарные и экономические связи», — отметила она.

Участницы заседания подчеркнули необходимость создания условий для активного вовлечения женщин в управление делами общества и государства. Они отметили роль женских общественных организаций в привлечении внимания к проблемам, возникающим в современном обществе, возрастающее участие женщин в решении актуальных социально-экономических и гуманитарных проблем, в укреплении мира и безопасности.

В ходе дискуссии были представлены инициативы женщин – региональных лидеров, касающиеся реализации экономических и социально-гуманитарных проектов, цифровизации рабочих процессов, трансформации занятости женщин во время пандемии и в постковидный период.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Никарагуа в РФ Торрес Мехиа Альба Асусена, президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд (Индия), региональный директор программы «ООН-Женщины» по странам Европы и Центральной Азии Алия Эль-Ясир, Посол доброй воли Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Вероника Пешкова, председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева и др.

По итогам заседания приняты решения, касающиеся участия «Евразийского объединения женщин – региональных лидеров» в проектах ЮНИДО, разработки, продвижения и реализации проектов, в том числев сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих удовлетворение социальных и культурных интересов женщин. Также была отмечена необходимость предоставления возможностей для получения дополнительного образования женщинами с целью развития лидерского потенциала и вовлечения в реализацию проектов по решению социально значимых задач.

Участницы мероприятия подвели итоги марафонов, проводившихся в ходе подготовки Третьего Евразийского женского форума, — Марафона практик в интересах устойчивого развития и Марафона женских инициатив в развитии территорий.

MIL OSI