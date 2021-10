Г. Карелова: Новое международное объединение женщин внесет свой вклад в сотрудничество экономик АТЭС

Source: Russia – Council of the Federation

На полях Третьего Евразийского женского форума создано «Новое международное объединение женщин — Международный клуб победителей и участников конкурса женских предпринимательских проектов «APEC BEST AWARD». Его первое заседание состоялось в рамках платформы «Миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверия».

«Новое международное женское объединение станет источником новых инициатив, внесет свой вклад в развитие сотрудничества экономик АТЭС», — сказала, приветствуя участников клуба, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

По ее словам, если конкурс «APEC BEST AWARD» стал трамплином для многих деловых женщин, то клуб его победителей сделает этот трамплин еще выше, станет экосистемой для взаимодействия экспертов, предпринимателей и инвесторов.

Международный конкурс «APEC BEST AWARD», направленный на популяризацию женского предпринимательства и содействие поиску инвесторов и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ежегодно проводится с 2016 года по российской инициативе. Конкурс организован Министерством экономического развития Российской Федерации и Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России» при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. «APEC BEST AWARD» является признанным, действенным международным механизмом поддержки женщин в бизнесе, который оценили предприниматели по всему миру.

«За пять лет проведения «APEC BEST AWARD» в нем приняли участие предпринимательницы из Таиланда, Филиппин, Перу, Вьетнама, Папуа — Новой Гвинеи, Чили, Малайзии, Новой Зеландии, Китая, Японии, Кореи, России, ежегодно демонстрируя блестящие примеры успеха женщин в бизнесе», — прокомментировала вице-спикер СФ.

По мнению Галины Кареловой, новое женское объединение, членами которого станут победители конкурса, многократно усилит его эффективность. «Россия географически, исторически и экономически является неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона. Наша страна заинтересована в развитии сотрудничества и процветании всех государств, входящих в него. Уверена, что международный Клуб победителей и участников конкурса женских предпринимательских проектов будет активно этому содействовать», — заключила Галина Карелова.

