Г. Карелова встретилась с депутатом Парламента Республики Молдова З. Гречаный

Source: Russia – Council of the Federation
Беседа состоялась «на полях» Третьего Евразийского женского форума .
Состоялась встреча заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный. Беседа прошла «на полях» Третьего Евразийского женского форума.
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Собеседницы уделили большое внимание развитию двусторонних отношений, обсудили направления межпарламентского сотрудничества, в том числе на площадках межпарламентских организаций, а также возможности реализации совместных проектов в области культуры, в экономической и социальной сферах.
Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный
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Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный
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Галина Карелова
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Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный
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Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный
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Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный
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Галина Карелова
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Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный
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Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный
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Зинаида Гречаный отметила высокий уровень проведения Третьего Евразийского женского форума и актуальность его повестки, ориентированной на новые вызовы.
Депутат пригласила Галину Карелову посетить Республику Молдова.