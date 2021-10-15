Г. Карелова встретилась с депутатом Парламента Республики Молдова З. Гречаный

Source: Russia – Council of the Federation

Беседа состоялась «на полях» Третьего Евразийского женского форума .

Состоялась встреча заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный. Беседа прошла «на полях» Третьего Евразийского женского форума.

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Собеседницы уделили большое внимание развитию двусторонних отношений, обсудили направления межпарламентского сотрудничества, в том числе на площадках межпарламентских организаций, а также возможности реализации совместных проектов в области культуры, в экономической и социальной сферах.

Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный

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Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный

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Галина Карелова

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Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный

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Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный

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Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный

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Галина Карелова

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Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный

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Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с депутатом Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный

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Зинаида Гречаный отметила высокий уровень проведения Третьего Евразийского женского форума и актуальность его повестки, ориентированной на новые вызовы.

Депутат пригласила Галину Карелову посетить Республику Молдова.

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