Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1815.10.2021 20:15

Грузовой корабль «Прогресс МС-18» допущен к заправке

На космодроме Байконур состоялось заседание технического руководства, по итогам которого принято решение о допуске транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» производства Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») к заправке баков комбинированной двигательной установки и системы дозаправки космического аппарата.

Перед транспортировкой на заправочную станцию корабль прошел контрольное взвешивание и балансировку в монтажно-испытательном корпусе № 254. Затем в соответствии с графиком специалисты РКК «Энергия» и профильных предприятий Роскосмоса выполнят работы по заправке корабля «Прогресс МС-18» топливными компонентами и сжатыми газами. После завершения заправочных операций корабль вернется на площадку № 254 для продолжения предполетной подготовки.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-18» по программе 79-й миссии снабжения Международной космической станции запланирован на конец октября 2021 года с космодрома Байконур.

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