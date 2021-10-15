Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика15.10.2021 13:37

Герой России, летчик-космонавт РФ Анатолий Иванишин завершает работу в ЦПК

Сегодня, 15 октября 2021 года, последний рабочий день Анатолия Алексеевича Иванишина в Центре подготовки космонавтов.

Космонавт прекратил трудовое соглашение с ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» в связи с тем, что планирует большую часть своего времени посвятить научной деятельности.

Анатолий Алексеевич Иванишин − 112-й космонавт РФ / 522-й — мира. В Отряд космонавтов он был зачислен в 2003 году. Выполнил три космических полета, общая продолжительность которых − 476 суток 4 часа 42 минуты.

Руководство Центра, коллеги по Отряду космонавтов Роскосмоса, сотрудники ЦПК желают Анатолию Алексеевичу Иванишину успехов в его новой деятельности, отмечая его высокий профессионализм, ответственность и целеустремленность!

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