В. Матвиенко: Премия «Общественное признание» стала одним из символов Евразийского женского форума

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание». Премия присуждается женщинам за их вклад в устойчивое развитие общества, борьбу за мир, за активную благотворительную и общественную деятельность.

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Валентина Матвиенко отметила, что премия «Общественное признание» стала одним из символов Евразийского женского форума. Председатель СФ вручила лауреатам диплом и памятный подарок – кубок, изготовленный уральскими мастерами.

Церемонию провели Заслуженный артист России Николай Цискаридзе и телеведущая Дарья Златопольская.

Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии «Общественное признание»

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Лауреатами премии «Общественное признание» стали кандидат биологических наук Инна Должикова, популяризатор японской культуры и искусства в России и странах СНГ Мидори Ямада (Япония), общественный деятель Антонина Витковская, председатель Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Фанни Каролина Салинас Фернандес (Республика Гондурас), олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, почетный президент Аграрного союза женщин провинции Фри-Стэйт Южно-Африканской Республики Ванда Гагиано, главный врач Московской городской клинической больницы № 52, герой труда Российской Федерации Марьяна Лысенко, общественная деятельница Мартине Рогато (Италия), российская оперная певица, народная артистка Российской Федерации и народная артистка Республики Абхазия Хибла Герзмава.

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