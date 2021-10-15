В. Матвиенко направила приветствие в адрес VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом

Source: Russia – Council of the Federation

Главной темой конгресса стала «Россия и соотечественники в меняющемся мире».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга направила видеоприветствие в адрес VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом. Его участниками стали около четырехсот человек, их география охватывает более сотни стран.

«Сердечно приветствую вас, представителей многонационального Русского мира, всех тех, кто объединен любовью к Родине предков, ее истории, культуре, языку. Хочу искренне поблагодарить вас за неизменность этих чувств, за то, что ни при каких обстоятельствах, даже самых сложных – пандемия, закрытые в связи с этим границы, политическая турбулентность в меняющемся мире — ничто не в состоянии разрушить наши связи», — сказала Валентина Матвиенко

Она отметила, что российское общество и власть, в этих условиях делали и продолжают делать все, чтобы наши зарубежные общины, диаспоры всегда могли положиться на свое Отечество вне зависимости от гражданства и места проживания.

Валентина Матвиенко заверила, что консолидация соотечественников – одно из приоритетных направлений современной российской политики.

Глава верхней палаты российского парламента напомнила, что в Конституции нашей страны закреплена норма о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. Положение Основного закона получило развитие в Стратегии национальной безопасности, утвержденной Президентом России.

«В Совете Федерации уделяют повышенное внимание содействию Русскому зарубежью», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она отметила значительный потенциал, которым обладают российские соотечественники за рубежом. «Важно, что реализуя его в стране своего проживания, вы поддерживаете и развиваете связи со своей исторической Родиной, не забываете о нашем большом общем Отечестве», подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она пожелала успешной работы Форума на благо всего Русского мира.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия заместители председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края и Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области член Комитета СФ по экономической политике Игорь Морозов. МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области

Главной темой Форума стала «Россия и соотечественники в меняющемся мире». Участники обсуждают вопросы, актуальные на сегодняшний день. В их числе — защита прав соотечественников, продвижение русского языка, роль соотечественников в развитии взаимодействия российских регионов и зарубежных стран, а также вовлечение в работу представителей молодого поколения. Значительное место занимает вопрос сохранения общей исторической памяти и борьба с русофобией за рубежом.

MIL OSI