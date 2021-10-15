В. Матвиенко: Мы заинтересованы в дальнейшем развитии и укреплении российско-южноафриканского межпарламентского сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела встречу с Председателем Национальной ассамблеи Парламента ЮАР на полях Третьего Евразийского женского форума.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась с Председателем Национальной ассамблеи Парламента Южно-Африканской Республики Носививе Маписа-Нкакулой «на полях» Третьего Евразийского женского форума.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы глобальной повестки дня, двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия.

Смотрите также

Валентина Матвиенко поблагодарила главу нижней палаты Парламента ЮАР за активное участие в форуме. «У Вас огромный профессиональный и политический опыт, и он очень востребован на этой площадке».

Председатель СФ также отметила участие парламентариев ЮАР в мониторинге за выборами в Государственную Думу.

Валентина Матвиенко напомнила, что в следующем году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям России и ЮАР. «И конечно, парламентарии не должны быть в стороне. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии и укреплении нашего двустороннего сотрудничества».

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Национальной ассамблеи Парламента Южно-Африканской Республики Носививе Маписа-Нкакулой

1 из 6

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Национальной ассамблеи Парламента Южно-Африканской Республики Носививе Маписа-Нкакулой

2 из 6

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Национальной ассамблеи Парламента Южно-Африканской Республики Носививе Маписа-Нкакулой

3 из 6

Валентина Матвиенко

4 из 6

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Национальной ассамблеи Парламента Южно-Африканской Республики Носививе Маписа-Нкакулой

5 из 6

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Национальной ассамблеи Парламента Южно-Африканской Республики Носививе Маписа-Нкакулой

6 из 6

Глава СФ подчеркнула, что российские законодатели готовы и дальше работать с южноафриканскими друзьями, в том числе на платформе парламентского измерения БРИКС.

Носививе Маписа-Нкакула отметила высокий уровень организации Третьего Евразийского женского форума. «Для нас большая честь быть приглашенными на этот Форум», — подчеркнула она.

В мероприятии принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев.

MIL OSI