В. Матвиенко: Мы заинтересованы в дальнейшем развитии и укреплении российско-южноафриканского межпарламентского сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation
Председатель СФ провела встречу с Председателем Национальной ассамблеи Парламента ЮАР на полях Третьего Евразийского женского форума.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась с Председателем Национальной ассамблеи Парламента Южно-Африканской Республики Носививе Маписа-Нкакулой «на полях» Третьего Евразийского женского форума.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы глобальной повестки дня, двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия.
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Валентина Матвиенко поблагодарила главу нижней палаты Парламента ЮАР за активное участие в форуме. «У Вас огромный профессиональный и политический опыт, и он очень востребован на этой площадке».
Председатель СФ также отметила участие парламентариев ЮАР в мониторинге за выборами в Государственную Думу.
Валентина Матвиенко напомнила, что в следующем году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям России и ЮАР. «И конечно, парламентарии не должны быть в стороне. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии и укреплении нашего двустороннего сотрудничества».
Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Национальной ассамблеи Парламента Южно-Африканской Республики Носививе Маписа-Нкакулой
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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Национальной ассамблеи Парламента Южно-Африканской Республики Носививе Маписа-Нкакулой
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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Национальной ассамблеи Парламента Южно-Африканской Республики Носививе Маписа-Нкакулой
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Валентина Матвиенко
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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Национальной ассамблеи Парламента Южно-Африканской Республики Носививе Маписа-Нкакулой
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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Национальной ассамблеи Парламента Южно-Африканской Республики Носививе Маписа-Нкакулой
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Глава СФ подчеркнула, что российские законодатели готовы и дальше работать с южноафриканскими друзьями, в том числе на платформе парламентского измерения БРИКС.
Носививе Маписа-Нкакула отметила высокий уровень организации Третьего Евразийского женского форума. «Для нас большая честь быть приглашенными на этот Форум», — подчеркнула она.
В мероприятии принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев.