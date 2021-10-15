В. Матвиенко: Евразийский женский форум вновь подтвердил статус наиболее авторитетной женской дискуссионной площадки

Source: Russia – Council of the Federation

Третий Евразийский женский форум завершил свою работу.

Председатель Совета Федерации, Председатель Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела заключительное пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума.

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Глава Совета Федерации высказала слова признательности всем, кто приехал на Форум, кто принимал участие в его подготовке и проведении.

«Евразийский женский форум снова подтвердил статус наиболее авторитетной женской дискуссионной площадки. Здесь женщины со всего мира делятся своим опытом, знаниями и идеями, находят поддержку перспективные женские проекты в самых разных областях», — заявила Валентина Матвиенко.

Спикер СФ напомнила, что в этом году центральная тема Форума — глобальная миссия женщин в новой реальности. «Вместе мы искали варианты преодоления гендерных стереотипов, обсуждали пути повышения роли женщин в принятии решений, в укреплении международного мира и безопасности. Предметно говорили о необходимости более активного вовлечения женщин в решение задач в сферах здравоохранения и экологии, экономического и социального развития, цифровой трансформации и образования», — отметила Председатель СФ. «Мы работали в тесном контакте с международными организациями, такими как ООН, ЮНИДО, Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк, «женская двадцатка», Женский деловой альянс БРИКС и многими другими, которые внесли значительный вклад в работу нашего Форума».

Заключительное пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Заключительное пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Заключительное пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Заключительное пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Заключительное пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Заключительное пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Заключительное пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Заключительное пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Заключительное пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Заключительное пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Заключительное пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Валентина Матвиенко сообщила, что всего на площадке Форума состоялось более пятидесяти различных мероприятий. В этом году к уже привычным форматам работы добавились новые. Так, впервые прошло заседание Международной рабочей группы Агентства по ядерной энергии. Состоялся международный детский чемпионат STEM. Свою работу начал Международный клуб победителей конкурса женских проектов в АТЭС. По прямой видеосвязи участницы Форума пообщались с женщинами, работающими в Арктике. Большой интерес вызвали также презентация кабинета медицины будущего, фестиваль красоты и здоровья, мастер-класс русских блюд, фотовыставки и многое другое.

«Наш Форум стал местом встречи самых активных, креативных и неравнодушных женщин, у которых есть своё уникальное видение настоящего и будущего нашей планеты, свои предложения по наиболее актуальным вопросам мирового развития», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

В их числе, отметила глава СФ, — создание условий для получения женщинами профессионального образования в передовых областях экономики, повышения цифровой грамотности, продвижения женских проектов, способствующих борьбе с последствиями коронакризиса.

Валентина Матвиенко обратила внимание, что поддержку участников Форума получила идея по созданию платформы женских инициатив по сбережению природных ресурсов.

По ее словам, востребованной и необходимой представляется идея обмена лучшими практиками по устранению любых форм насилия в отношении женщин и детей, а также инициатива о содействии равноправному участию женщин в урегулировании вооруженных конфликтов и миростроительстве.

Отдельно Председатель СФ поблагодарила участников за поддержку инициатив о формировании единой международной базы историй женского успеха и об учреждении программы наставничества. «Это важный шаг для воспитания новых поколений женщин-лидеров».

На основе этих и других предложений, отметила Валентина Матвиенко, подготовлен Итоговый документ Форума, который будет направлен главам государств, во все ключевые международные организации и крупнейшие общественные объединения. «Это наш с вами общий план действий, квинтэссенция нашей большой работы. И я попрошу каждую из вас сделать всё возможное, чтобы наши инициативы и предложения были услышаны, реализованы и в ваших странах, и на международном уровне, чтобы они обязательно принесли реальную отдачу», — сказала она.

«Окончание Третьего Евразийского женского форума не означает завершение нашей совместной работы. На самом деле, она никогда не прерывается. Мы традиционно поддерживаем постоянную тесную связь, обсуждаем новые проекты и задачи», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что Третий Евразийский женский форум — яркое и убедительное доказательство того, что ни ограничения, вызванные пандемией, ни санкции, ни политические разногласия, не могут помешать женскому сообществу объединять свои усилия в стремлении к миру и благополучию на земле.

По словам вице-спикера СФ, это определило деловой настрой участников Форума и общую атмосферу доброжелательности и доверия, в которой шел обмен мнениями. «На полях Форума от женщин прозвучало множество полезных инициатив, представлены десятки перспективных проектов, заключены новые соглашения, проведены эффективные международные переговоры», — отметила вице-спикер СФ.

Галина Карелова подчеркнула, что работа Форума не заканчивается вместе с мероприятием. По ее словам, Третий Евразийский женский форум станет мощным импульсом для взаимодействия парламентов, международных организаций, глобальных корпораций, профессиональных сообществ в развитии женской повестки.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл отметил, что одним из ключевых практических результатов Третьего Евразийского женского форума является Итоговая резолюция. Ее проект уже готов, его можно найти на официальном сайте форума.

«Появлению этой резолюции предшествовала энергичная и многосторонняя работа. Над документом трудились профильные органы государственной власти, Совет Евразийского женского форума, российские и зарубежные эксперты, представители академических кругов. А специально созданный редакционный комитет аккумулировал и самым тщательным образом учитывал весь массив поступавших предложений», — сказал вице-спикер СФ. «Мы старались, чтобы в Итоговом документе нашли свое отражение инициативы, развивающие проектную деятельность Совета Форума, идеи, сформулированные в рамках проведения российской региональной недели Форума. А также предложения экспертов, высказанные на площадках стратегических и тематических сессий, бизнес-диалогов и дискуссионных клубов основной части Форума».

Вице-спикер СФ подчеркнул, что проанализирован и проработан колоссальный объем данных. «Резолюция 18-й Генеральной Конференции ЮНИДО признала Евразийский женский форум в качестве глобальной платформы поддержки женщин. Такой высокий статус – это заслуга всех участников Форума, которые прилагают максимум усилий, чтобы активно развивать международную женскую повестку, искать и вырабатывать новые подходы, позволяющие упрочить роль женщин в решении глобальных проблем и вызовов современности», — отметил парламентарий. Константин Косачев считает, что Итоговый документ нынешнего Форума демонстрирует его полное соответствие этому высокому статусу.

В ходе завершающего пленарного заседания выступили Председатель Сената Национального конгресса Республики Чили Химена Сесилия Ринкон Гонсалес, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, генеральный директор акционерного общества «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, победитель Международного конкурса женских предпринимателей Ким Миран (Южная Корея), председатель комитета по развитию женского предпринимательства организации «Опора России» Надия Черкасова, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр, телеведущая Мария Киселева, председатель Совета директоров Российской ассоциации франчайзинга Агнесса Осипова, генеральный директор «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева.

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