Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения

Source: President of Russia – Kremlin

Президент принял участие в очередной всеобщей переписи населения, воспользовавшись Единым порталом государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

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В.Путин: Сегодня, 15 октября, в нашей стране начинается Всероссийская перепись населения. Она продлится месяц, а в отдалённых регионах страны – до 20 декабря.

Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография.

Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтёрам, которые будут принимать в ней участие.

Спасибо.

MIL OSI