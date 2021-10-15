А. Яцкин: У Дагестана огромный потенциал для устойчивого социально-экономического развития, привлечения инвестиций и роста качества жизни людей

Source: Russia – Council of the Federation

В Республике Дагестан под председательством первого вице-спикера СФ состоялось выездное совещание комитетов Совета Федерации.

Под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области в Республике Дагестан состоялось выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике.

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Тема мероприятия — «О реализации в рамках государственной политики регионального развития мер по поддержке развития малых городов, исторических поселений, иных населенных пунктов, обладающих историческим наследием, и повышению их туристского потенциала».

«Для Совета Федерации как палаты регионов всестороннее содействие региональному развитию — одна из ключевых задач, важнейшая часть нашей работы», — отметил первый вице-спикер СФ, открывая совещание.

Андрей Яцкин напомнил, что в марте текущего года по итогам Дней субъекта в Совете Федерации было принято Постановление СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», предусматривающее реализацию конкретных проектов по модернизации социальной, транспортной, городской инфраструктуры. «Каждый из них чрезвычайно важен для людей», — сказал сенатор.

По словам первого вице-спикера СФ, задача выездного совещания комитетов Совета Федерации — вместе с представителями 11 федеральных органов исполнительной власти, руководством Республики сформировать по каждому пункту документа понимание реальной траектории предстоящей совместной работы, выработать «дорожную карту».

Андрей Яцкин подчеркнул стратегическое значение региона и огромный потенциал, позволяющий обеспечить его устойчивое социально-экономическое развитие, привлечение инвестиций и рост качества жизни людей. По словам законодателя, важно, чтобы при этом Республика ощущала поддержку и внимание федерального центра.

Под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина в Республике Дагестан состоялось выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Ко

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Под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина в Республике Дагестан состоялось выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Ко

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Под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина в Республике Дагестан состоялось выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Ко

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Под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина в Республике Дагестан состоялось выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Ко

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Под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина в Республике Дагестан состоялось выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Ко

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Сенатор особо отметил необходимость применения инструментов государственно-частного партнерства, софинансирования для модернизации инфраструктуры, наращивания инвестиций в АПК, современные высокотехнологичные производства и сферу туризма.

В совещании приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области и член Комитета СФ Дмитрий Кузьмин. КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса

В ходе поездки в Дагестан члены делегации СФ также посетили г. Дербент. Они проинспектировали ход реализации мероприятий по формированию Комплексного плана развития города, строительству водовода Кайтаг – Дербент и реконструкции очистных сооружений Дербента, строительству обхода города.

Сенаторы побывали в крепости «Нарын-кала», ознакомились с историко-культурными объектами.

В г. Махачкале сенаторам была представлена презентация реконструкции аэропорта «Уйташ».

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