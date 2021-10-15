Андрей Максимов: «Объём предложения электроэнергии в рамках работы будущей системы низкоуглеродных сертификатов может составить более 400 млрд кВт.ч»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 15 октября. – Генерирующие компании в рамках работы будущей системы низкоуглеродных сертификатов могут предложить более 400 млрд кВт.ч электроэнергии, сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов на сессии «Система взаимного признания: сертификация и организация оборота углеродных единиц в России» на РЭН-2021.

Низкоуглеродный сертификат – это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии на объектах с низким углеродным следом (СЭС, ВЭС, ГЭС, АЭС). Его получение будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций. Минэнерго разработало законопроект об обращении таких сертификатов.

«По нашей оценке, объём низкоуглеродной энергии, который готовы предложить генерирующие компании в рамках работы будущей системы «зелёных» сертификатов – более 400 млрд кВт.ч. Спрос сегодня меньше этих объёмов, поэтому ажиотажа при запуске системы не ожидаем. Также подчеркну, что для её функционирования необходимо создать систему верификации и единый реестр с целью подтверждения происхождения электроэнергии», – сказал Андрей Максимов.

Он напомнил, что механизм обращения «зелёных» сертификатов в России должен быть простым и будет базироваться на тех же самых принципах, по которым работают международные системы и стандарты. В настоящее время такие системы действуют более чем в 70 странах мира, причём в большей части стран работают национальные системы, рассказал глава Департамента.

«Второй принцип – это свобода обращения с точки зрения объёмов и с точки зрения цены. Понятно, что критерий предельного объёма – это физическая выработка электроэнергии. Критерий цены – это свобода договора, мы понимаем, что через рынок сертификатов не будут проходить основные деньги, это вспомогательный элемент, чтобы стороны нашли друг друга. Цели сделать систему обязательной не было», – добавил Андрей Максимов.

Он подчеркнул, что интеграция этой системы в законодательство действительно важна для защиты потребителей и производителей – как с точки зрения определения низкоуглеродных сертификатов как товара, так и порядка их оборота.

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