Анастасия Бондаренко призвала создавать больше проектов для развития молодёжного сообщества в сфере ТЭК

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 15 октября. – Анастасия Бондаренко подвела итоги Молодёжного дня «Российской энергетической недели» на сессии «Энергия молодёжных инициатив 2022».

«Молодёжный день РЭН – это знаковое событие. С одной стороны, у участников есть возможность взаимодействия, с другой, у экспертов и представителей компаний есть возможность оценить работы самой проактивной части кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса», – отметила статс-секретарь – замминистра.

Мероприятия Молодёжного дня позволили ознакомиться с самыми эффективными практиками компаний и собрать предложения, которые наполнят молодёжную повестку ТЭК в 2022 году, подчеркнула Анастасия Бондаренко.

По её словам, благодаря реализации уже действующих отраслевых молодёжных проектов общественность получает всё больше доступной информации о ТЭК, успехах компаний и новых технологиях.

«Мы продолжим и дальше поддерживать будущих и молодых специалистов отрасли. Тех, кто пока не готов предложить собственную инициативу, хочу призвать: присоединяйтесь к реализации уже существующих проектов, а на следующий год возвращайтесь на Молодёжный день с собственной идеей», – сказала Анастасия Бондаренко.

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