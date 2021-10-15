Анастасия Бондаренко оценила работы финалистов проекта «Молодёжный глобальный прогноз развития энергетики»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 15 октября. – Анастасия Бондаренко на «Российской энергетической неделе» оценила работы участников проекта «Молодёжный глобальный прогноз развития энергетики» и поздравила финалистов.

В рамках этого проекта участники соревнования — молодёжные команды ВУЗов и отраслевых компаний готовят свои прогнозы технологического развития топливно-энергетического комплекса до 2035 года. В Молодёжный день РЭН-2021 победители представляют свои разработки руководству отрасли и отраслевых университетов.

«Ребята в этом году поднимали самые актуальные темы нашей повестки – будущее водородной энергетики, перспективы генерации на основе возобновляемых источников энергии, а также проанализировали работу новых энергоносителей и ключевые проблемы энергоснабжения территорий Арктики. Применение цифровых технологий для повышения эффективности управления энергосистемой также стало неотъемлемой частью их работ. Все участники прогноза – большие молодцы», – сказала статс-секретарь – замминистра.

Финалистами соревнования стали три студенческие команды из Санкт-Петербургского горного университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета и три команды молодых специалистов ПАО «Газпром Нефть», АО «НК «Нефтиса», АО «СО ЕЭС».

«Нам повезло жить в такое время, которое попало в стык между двумя эпохами, то есть мы живём во время трансформации энергетического баланса. И от того, как будут спрогнозированы будущие тренды, что потребуется рынку в будущем — от этого зависит очень многое. Потому что в топливно-энергетическом комплексе инвестиционный цикл составляет не 2-3 года, а 7-10 лет и принятые решения и инвестиции трудно остановить и направить в другое русло», – прокомментировал Павел Сорокин.

Кроме того, на круглом столе «ТЭК для молодёжи» Анастасия Бондаренко рассказала об общероссийском плане молодёжных мероприятий по вопросам развития ТЭК. Они направлены на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования.

«Эту работу проводим совместно с Министерством науки и высшего образования, Министерством просвещения, Федеральным агентством по делам молодежи, Президентской платформой «Россия – страна возможностей», и на текущий момент вместе с коллегами прорабатываем план на 2022 год», – пояснила замглавы Минэнерго.

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