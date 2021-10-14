Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ЦНИИмаш14.10.2021 11:19

85 лет со дня рождения Павла Ивановича Цыбки

В четверг, 14 октября 2021 года, исполняется 85 лет со дня рождения специалиста в области общего проектирования космических аппаратов и систем, разработчика спутников и комплексов связи и навигации, лауреата Государственной премии СССР Павла Ивановича Цыбки.

Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения: инженер-электромеханик (1965 г.). С 1965 по 1995 гг. работал в Научно-производственном объединении прикладной механики (ныне — «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): прошел путь от старшего мастера до заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов на космодромах Байконур и Плесецк.

Участвовал в создании и испытаниях первого геодезического спутника «Сфера», спутников связи, телевещания и навигации «Горизонт», «Экран», «Луч», «Экспресс», «Галс», «Цикада», «Глонасс» и др. Обеспечивал разработку технологий подготовки к запуску космических аппаратов с созданием на космодромах Байконур и Плесецк технических и дооборудованием стартовых комплексов в обеспечение подготовки и запуска аппаратов.

Лауреат Государственной премии СССР (1986 г.). Награжден орденами Октябрьской Революции (1975 г.), «Знак Почета» (1968 г.), Дружбы народов (1980 г.), медалями. «Почетный испытатель». «Почетный радист».

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