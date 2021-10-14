15 октября Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе саммита, проводимого в юбилейный год 30-летия создания СНГ (8 декабря 1991 г.), будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития. Планируется также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Ожидается, что участники заседания примут заявление в связи с 30-летием СНГ, а также ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной и других сферах.

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