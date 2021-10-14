Третий Евразийский женский форум

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать всех вас в Петербурге, на третьем Евразийском женском форуме.

Впервые он прошёл в 2015 году, как вы знаете, и уверенно занял достойное место среди авторитетных международных площадок, что подтверждает и нынешний, весьма представительный состав его участниц.

Здесь собрались женщины-лидеры – политики, предприниматели, общественные деятели более чем из ста стран мира. В сегодняшних условиях это просто невероятно.

Растёт сотрудничество, взаимодействие форума с такими объединениями, как БРИКС, АТЭС, ЮНИДО, «женская двадцатка».

Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государствами новые задачи. В их решении женщины, безусловно, играют всё более весомую роль. Это и вопросы устойчивого экономического развития, и глобальная климатическая повестка, проблемы экологии, защиты окружающей среды, новые подходы к образованию как к процессу, сопровождающему человека всю его жизнь, стремление выстроить на более справедливых, сбалансированных принципах системы социальной поддержки.

Глобальным вызовом стала, безусловно, и пандемия коронавируса, преодоление её последствий. По всему миру женщины-врачи, медицинские работники вышли на передовую борьбы с эпидемией, взяли на себя тяжелейшую нагрузку. Миллионы людей, без всякого преувеличения миллионы людей по всему миру благодарны им за своё спасение.

Женщинам с их обострённым пониманием ценности жизни, состраданием, милосердием всегда принадлежала особая миссия в здравоохранении. Уверен, что такой же она будет и в будущем, в том числе и в определении – с учётом уроков пандемии – дальнейших действий в сфере медицины, фармацевтики, охраны здоровья в целом.

Активность женщин в поиске ответов на глобальные и локальные вызовы, их деятельное участие во всех сферах жизни служит общим интересам, способствует максимальному раскрытию человеческого потенциала. А сегодня это, пожалуй, ключевой фактор прогресса, движения вперёд, конкретных изменений к лучшему по всему миру – как в рамках отдельных государств, так и, как я уже сказал, на всей нашей планете.

Дорогие друзья!

Для нашей страны, для всего российского общества дороги, крайне значимы традиционные семейные ценности. Как ни странно, это вызывает подчас споры, мы слышим даже в этой связи критику в наш адрес. Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности – это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем.

У женщин в российских семьях особая роль. Щедрость, с которой они посвящают себя воспитанию детей, заботе о близких, заслуживает самой искренней благодарности. Но в то же время для России характерно и, я бы сказал, привычно уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин. И тот факт, что они прекрасные специалисты в самых разных отраслях, ответственные, надёжные коллеги, для наших граждан ни в каких дополнительных доказательствах не нуждается.

Повторю: то, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны – давняя практика и традиция. И мы гордимся такими современными чертами нашего общества. Кстати говоря, мы – часто заслуженно – критически оцениваем советский период нашей новейшей истории, но надо признать, что в значительной степени благодаря советскому периоду такая атмосфера сложилась в обществе и в отношении женщин.

В России мы видим широкое присутствие женщин в органах власти, яркие истории предпринимательского успеха. Они составляют большинство в быстро растущем секторе креативной индустрии – более 58 процентов, а также в российской науке, где доля женщин – почти 40 процентов среди исследователей.

Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором: либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация. Исходим именно из такого понимания. Поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребёнка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе.

Мы многое сделали для повышения доступности мест в детских садах и яслях. Конечно, еще больше, наверное, нужно сделать для улучшения здесь ситуации. Будем продолжать эту работу, потому что важно решить проблему каждой конкретной семьи.

Кроме того, действуют программы профессиональной подготовки, повышения квалификации, которыми в том числе могут воспользоваться женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком.

Отдельно поддерживаем семьи с детьми, которые оказались в сложном финансовом положении. В этом году, напомню, принят ряд новых решений. Это и помощь беременным женщинам, и выплаты одиноким родителям, а в большинстве случаев – что греха таить – это, как правило, женщины, мамы.

За последние несколько лет мы в целом серьёзно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту работу, чтобы понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребёнком школы. Такая помощь, поддержка со стороны государства также позволяет женщинам с большей уверенностью строить своё будущее.

Дорогие коллеги, уважаемые женщины!

Безусловно, в глобальном масштабе ещё предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, для того, чтобы повсеместно обеспечивать возможность их свободного, недискриминационного участия во всех сферах жизни. Даже в экономически развитых странах – мы следим за этими дискуссиями, видим их – даже там очень часто фиксируются перекосы, неравенство в карьерном плане и в оплате труда. Я внимательно слежу за этими дискуссиями в так называемых развитых экономиках – проблем там достаточно.

Евразийский женский форум как площадка для международного диалога, новых инициатив, выработки общих подходов к решению глобальных проблем приближает достижение всех целей, о которых вы говорите на этом форуме, как о тех, к которым нужно стремиться и которых нужно добиваться. А ваш личный пример – личный пример женщин-лидеров, пользующихся заслуженным признанием в своих сферах деятельности, – уверен, вдохновляет многих людей в разных странах мира, без всякого преувеличения вдохновляет миллионы людей.

Искренне желаю вам успехов и плодотворной работы. Счастья вам, здоровья, радости вам и вашим близким.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI