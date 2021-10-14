Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с профильным Комитетом Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совместное заседание Комитета СФ с Комитетом по аграрным вопросам, занятости населения и экологии Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

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Мероприятие состоялось в рамках подготовки VII Межпарламентского форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества». Форум планируется провести 11–12 ноября в Душанбе.

Нынешнее заседание было посвящено подготовке и проведению «круглого стола» на тему «О состоянии сотрудничества в аграрной сфере, пищевой и перерабатывающей промышленности и дополнительных мерах по его дальнейшему совершенствованию».

Сергей Митин отметил, что Комитет СФ приступил к работе по содержательному наполнению повестки «круглого стола» в части взаимодействия в области сельского хозяйства.

Россия и Таджикистан являются давними торговыми партнерами в вопросах организации обоюдных поставок продукции АПК. Это обязательно должно принести пользу для наших граждан

«Россия и Таджикистан являются давними торговыми партнерами в вопросах организации обоюдных поставок продукции АПК. Это обязательно должно принести пользу для наших граждан. В ходе заседания и в итоговых документах форума необходимо делать все для того, чтобы каждая наша встреча была шагом вперед в развитии межпарламентских отношений, которые позволят решать конкретные вопросы в интересах граждан», — сказал парламентарий.

В ходе подготовки к «круглому столу» сенатор предложил обсудить необходимые меры по научно-технологическому обеспечению развития агропромышленного комплекса, разработки и внедрения современных агротехнологий и системы механизмов, включая вопросы инновационных технологий и оборудования переработки сельскохозяйственного сырья, развития селекции, семеноводства, питомниководства, аквакультуры на предприятиях замкнутого цикла; подготовки квалифицированных кадров, создание национальной системы прослеживаемости качества и безопасности пищевой продукции.

Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с профильными комитетами Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Сергей Митин

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с профильными комитетами Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с профильными комитетами Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с профильными комитетами Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с профильными комитетами Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Сергей Митин

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с профильными комитетами Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с профильными комитетами Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Также затронуты вопросы развития торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между Россией и Таджикистаном, сотрудничества в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, участия российских образовательных организаций в подготовке специалистов в сфере АПК для Республики Таджикистан.

В заседании приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, специалисты ТПП РФ, РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева.

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