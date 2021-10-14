Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#Главкосмос#РКЦ Прогресс#OneWeb14.10.2021 12:50

Состоялся 11-й пуск по программе OneWeb

Сегодня, 14 октября 2021 года, в 12:40:10 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б», разгонного блока «Фрегат» и 36 космических аппаратов OneWeb в рамках миссии № 49. Спустя 562 секунды, в 12:49:32 мск, разгонный блок на суборбитальной траектории полета отделился от третьей ступени ракеты. Этот старт стал 17-м пуском российских космических ракет в 2021 году.

Согласно телеметрической информации из Центрального информационного пункта Роскосмоса, старт, разделение ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме. После чего разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 аппаратов на орбиту. Для их выведения на целевую круговую орбиту высотой 450 километров «разгонник» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») дважды включит маршевый двигатель. В соответствии с циклограммой полета отделение спутников планируется в девять этапов в разных точках орбиты в промежутке с 13:58 мск до 16:31 мск 14 октября 2021 года. С этим пуском низкоорбитальная группировка OneWeb увеличится еще на 36 спутников и достигнет 358.

Сегодняшний пуск стал шестым коммерческим с космодрома Восточный, реализуемым по контрактам компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракет-носителей «Союз-2») и компанией Starsem для оператора спутниковой группировки OneWeb с российского космодрома.

Ракета-носитель «Союз-2» разработана на базе серийной ракеты «Союз-У». Головным разработчиком является Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в Роскосмос). На ракетах-носителях семейства «Союз-2» применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что повышает технические и эксплуатационные характеристики. Конструктивно «Союз-2», как и все ракеты семейства «Союз», выполнена по схеме продольно-поперечного деления ракетных ступеней. В сочетании с разгонным блоком «Фрегат» она предназначена для запусков космических аппаратов на околоземные орбиты различных высот и наклонений, включая геопереходные и геостационарные орбиты, а также отлетные траектории.

На первой и второй ступенях носителя применяются жидкостные ракетные двигатели РД-107А и РД-108А, на третьей — четырехкамерный РД-0124. С помощью РД-107 и РД-108 разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (г. Химки, входит в Роскосмос) надежно обеспечивается выполнение отечественной программы пилотируемых полетов и вывода космических аппаратов. К настоящему времени проведены работы по модернизации базовых двигателей РД-107 для первой ступени и двигателей РД-108 для второй ступени — 18 модификаций для различных программ.

MIL OSI