Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#История14.10.2021 16:00

Сегодня 45 лет со дня старта экипажа корабля «Союз-23»

45 лет назад, 14 октября 1976 года, с космодрома Байконур стартовал пилотируемый корабль «Союз-23». Его экипаж состоял из двух человек − командира Вячеслава Зудова и бортинженера Валерия Рождественского. Программа полета предусматривала работу на борту орбитальной станции «Салют-5», однако из-за отказа системы «Игла» осуществить стыковку корабля со станцией в автоматическом режиме не удалось.

Выполнение ручного причаливания было возможно с 1200 метров по сигнальным огням, но корабль находился на расстоянии более двух километров. Производить посадку необходимо было в короткий срок — прошло уже двое суток полета, а регенерационные патроны системы жизнеобеспечения космического корабля имели ресурс трое суток. Посадку провели по резервному варианту, в ночное время на третьи сутки.

16 октября 1976 года корабль произвел посадку с перелетом от расчетной точки на 121 километр. Спускаемый аппарат оказался в воде озера Тенгиз на территории Казахстан. Вячеслав Зудов и Валерий Рождественский, ожидая спасателей, переоделись из скафандров в гидрокостюмы внутри спускаемого аппарата.

Хотя волнение озера было небольшим, около 2-3 баллов, экипаж оказался в поистине критической ситуации: произошла разгерметизация спускаемого аппарата, и ледяная вода начала поступать внутрь корабля. Это угрожало не только быстрым затоплением, но и коротким замыканием электрики на борту. Раскрывшийся запасной парашют спускаемого аппарата увеличил крен корабля и стал тянуть его ко дну. Выходной люк оказался в воде, и эвакуация через него стала невозможна.

При попытке открыть люк космонавты столкнулись бы с непреодолимым препятствием — мощным потоком ледяной воды, который хлынул бы внутрь корабля. Прекратилась подача забортного воздуха, ресурсы системы регенерации кислорода были на исходе, и через пару часов у экипажа появились первые признаки кислородного голодания и удушья.

Спустившиеся к космическому кораблю водолазы убедились в том, что эвакуация космонавтов при сложившихся условиях невозможна. Тогда было принято решение отбуксировать затопленный спускаемый аппарат. От вертолета к нему был протянут и закреплен фал. Вертолет поднялся в воздух и медленно двинулся вперед, с трудом вытаскивая спускаемый аппарат из воды. Экипаж был спасен.

Драматические события 16 октября 1976 года потребовали подлинного мужества, самообладания и профессионализма не только от экипажа космического корабля, но и от спасателей, вынужденных быстро принимать достаточно рискованные решения, которые спасли космонавтам жизнь. С тех пор морская подготовка для космонавтов стала обязательной дисциплиной.

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