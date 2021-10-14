Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#НТЦ Охрана14.10.2021 13:52

Робот «Маркер» охраняет космодром Восточный

Дочерняя охранная структура Госкорпорации «Роскосмос» — Научно-технический центр «Охрана» (НТЦ «Охрана») интегрировал специального охранного робота в систему охраны объектов на территории космодрома Восточный. Роботизированная платформа «Маркер» обеспечивает контроль за состоянием линий энергоснабжения и коммуникаций космодромов, а также целостности и состояния периметра объектов. Помимо этого, она способна оказывать противодействие террористическим актам и средствам технической разведки.

Робот «Маркер» разработан Фондом перспективных исследований и НПО «Андроидная Техника», как быстроразвертываемый комплекс с широкими возможностями визуального осмотра и контроля за охраняемой территорией. В ходе эксплуатации «Маркера» на космодроме Восточный НТЦ «Охрана» и НПО «Андроидная техника» проведут совместную отработку технологий автономного патрулирования выделенных маршрутов охраны и выявления нарушителей, протестируют возможности системы по их идентификации и перехвату, а также по противодействию террористическим актам и борьбе с БЛА.

Внедрение таких технологий увеличит эффективность охраны объектов наземной космической инфраструктуры и повысит осведомленность охранных структур и качество принятых ими решений. Научно-технический Центр «Охрана» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») занимается проектирование всех видов систем безопасности, а также развитием проектов по внедрению специализированной техники, качественно дополняющей человеческий ресурс, либо замещающий его в условиях, непригодных для выполнения задач штатными силами.

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