Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#OneWeb#Главкосмос#НПО Лавочкина14.10.2021 17:18

Разгонный блок «Фрегат» вывел 36 спутников на орбиту

В четверг, 14 октября 2021 года, в 12:40:10 по московскому времени на космодроме Восточный состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb. Спустя 562,5 секунды головная часть штатно отделилась от третьей ступени носителя и продолжила свой автономный полет.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло в соответствии с заложенной специалистами Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина циклограммой полёта. Во время выведения было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее — с целью доставки разгонного блока на «орбиту увода») и восемь включений двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, необходимых для безопасного отделения и расхождения спутников.

Они в штатном режиме выведены на целевую круговую орбиту высотой 450 километров. Дальнейший переход на орбиту высотой 1200 километров спутники осуществят с помощью своих двигателей. Зарубежные заказчики Главкосмоса подтвердили выполнение компанией контрактных обязательств. Все спутники приняты на связь заказчиком. После завершения разведения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с околоземной орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана.

Разгонный блок «Фрегат» обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства специалистов. Высочайшая надежность и практически идеальная точность выведения обеспечивают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества на мировом рынке космических запусков. Данный пуск стал 101-м для разгонного блока «Фрегат».

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Запуск космических аппаратов осуществлен по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem в рамках контрактов Главкосмоса (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос»). Он также стал шестым полностью коммерческим запуском с космодрома Восточный и был осуществлен силами совместного расчета предприятий Роскосмоса: РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина, ЦЭНКИ, РКС, Главкосмос, а также иностранных заказчиков.

Первые шесть спутников OneWeb отправились в космосе с космодрома в Гвианском космическом центре на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года были выведены 34 аппарата, 21 марта — еще столько же. Впервые с Восточного OneWeb запустили в середине декабря 2020 года — тогда были выведены 36 аппаратов. Затем запуски с нового российского космодрома состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура — 22 августа и 14 сентября 2021 года.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке планеты. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. После сегодняшнего запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 358 аппаратов.

Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LTE или 5G.

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