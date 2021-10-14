Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 октября. – Пётр Бобылев рассказал о барьерах и окнах возможностей энергоперехода, об энерго- и ресурсосбережении в ТЭК и ЖКХ на сессии «Энергетический переход в жилищно-коммунальной сфере и госсподдержка программы обновления коммунальной инфраструктуры» в рамках Российской энергетической недели.

Замминистра напомнил, что энергопереход начался в рамках одного из наиболее приоритетных международных треков – борьбы с глобальным изменением климата. В России, являющейся стороной Парижского соглашения, начата реализация механизмов выполнения обязательств Соглашения и устойчивого низкоуглеродного развития.

«Нужна эффективная система мер для снижения уровня выбросов парниковых газов и увеличения объема их поглощения. Мировое сообщество подошло к тому, чтобы изменить энергобаланс в сторону уменьшения сжигания первичных углеводородов», – сказал замглавы энергетического ведомства, подчеркивая важность также ресурсо- и энергосбережения. «Важно обеспечить повышение энергоэффективности как на стороне производителя, так и на стороне потребителя энергии» – добавил он.

Пётр Бобылев отметил, что энергопереход – это комплексная межотраслевая задача и развитие жилищно-коммунальной сферы важная часть этой задачи. Он отметил: «Если сфера ЖКХ не будет трансформирована за ближайшие десятилетия, то целевые показатели по снижению энергоёмкости и углеродоёмкости национальной экономики будут достигаться крайне высокой ценой, с появлением рисков недостижения поставленных целей».

«Отечественная экономика уже становится менее энергоёмкой. Важно, чтобы темпы снижения достигли среднемирового уровня за ближайшие 5 лет», – сказал замминистра.

Пётр Бобылев подчеркнул, что энергопереход стал своего рода вызовом для сферы ЖКХ, где требуется серьёзная трансформация в подходах и бизнес-моделях. В России тепловую энергию производят около 90 тысяч котельных и более 65% всего тепла производится на некомбинированных источниках.

Замминистра также обозначил ключевые механизмы, которые могут быть использованы для повышения эффективности функционирования и развития ЖКХ.

«Необходимо создать дополнительные стимулы и инструменты для модернизации мощностей, построенных за последние 30-40 лет, включая направления бюджетного финансирования, а также механизмы привлечения частных инвестиций», – сказал он.

Целевая модель привлечения частных инвестиций в сферу теплоснабжения для Минэнерго России, в том числе определённая Энергостратегией до 2035 года, – распространение метода «альтернативной котельной», позволяющей гарантировать инвестору возврат вложенных средств. При этом функции по развитию теплоснабжения переходят к профессиональному оператору – единой теплоснабжающей организации, а орган местного самоуправления осуществляет контроль за реализацией мероприятий. В практически не окупаемую пять лет назад отрасль теплоснабжения уже начались реальные инвестиции.

Замминистра добавил, что с текущими темпами строительства и целями, которые закладываются в программы Минстроя России, новые объекты жилого фонда в обязательном порядке должны возводится с высоким классом энергоэффективности. В части самой инфраструктуры – источников производства тепла и тепловых сетей, – ключевая задача – выход на среднемировой уровень коэффициента полезного действия генерации и снижения потрерь при тарнспортивроки.

Пётр Бобылев добавил: «Наш вектор – это снижение доли некомбинированных источников – переход от котельных к “классическим комбинаторам”, включая развитие мини-ТЭЦ. Сегодня и на ближайшие десятилетия традиционные газовая и угольная энергетика – это основа, «хребет» теплоснабжения».

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