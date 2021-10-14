Пётр Бобылев: «Сфера теплоснабжения и её централизация – прямой участник декарбонизации и стандартов ESG»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 14 октября. – Пётр Бобылев рассказал о развитии сектора теплоснабжения и о привлечении инвестиций в отрасль в ходе сессии «Будущее инфраструктуры централизованного теплоснабжения России» на «Российской энергетической неделе».

Замминистра отметил, что в централизованном теплоснабжении в России накопились проблемы существенного износа теплоснабжающего и теплосетевого оборудования.

«В первую очередь это связанно с недостаточностью средств для модернизации и отсутствием экономических стимулов, позволяющих повысить качество услуг для потребителей и сделать отрасль инвестиционного привлекательной. Потенциальный инвестор не идёт в сферу теплоснабжения по причине невозможности вернуть вложенные средства», – рассказал он.

Пётр Бобылев обозначил, что вопрос по привлечению инвестиций в отрасль может быть осуществлён несколькими путями.

«Механизмы есть. Это и отнесение поселений к ценовой зоне теплоснабжения, и заключение концессионного соглашения, и за счёт привлечения средств государственных программ», – сказал он.

Замминистра добавил, что существует и целевая модель привлечения частных инвестиций в сферу теплоснабжения «альтернативная котельная».

«В практически не окупаемую пять лет назад отрасль теплоснабжения уже начались реальные инвестиции. На сегодняшний день 29 городов перешли на эту модель и общая сумма таких вложений составляет уже более 190 миллиардов рублей», – добавил он.

Пётр Бобылев также отметил, что сфера теплоснабжения и её централизация – прямой участник декарбонизации и стандартов ESG. В качестве «озеленения» отрасли рассматривается обеспечение энергетической эффективности и экологической безопасности теплоснабжения, а также комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух поселений.

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