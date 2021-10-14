Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Милана Элердова#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Цифровая Земля14.10.2021 20:31

Проект «Цифровая Земля» получил высокую оценку российской IT-отрасли

Комплекс облачных геосервисов «Цифровая Земля» разработки компании «ТЕРРА ТЕХ», дочерней компании холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), стал финалистом премии IT Stars им. Георгия Генса в номинации «Цифровая трансформация».

Премия присуждается за самые смелые и инновационные идеи в реализации ИT-проектов, разработку и создание технологий и ИT-продуктов. Она носит имя Георгия Генса, который стоял у истоков развития отечественных информационных технологий и внес значительный вклад в становление информационного общества в России. В экспертный совет премии, члены которого проводили оценку 214 поданных заявок, вошли первые лица крупнейших системных интеграторов, вендоров, в том числе мировых ИТ-корпораций, представители государственных организаций, руководители профессиональных ассоциаций и ИТ-сообществ, ведущие отечественные ИТ-специалисты.

В номинации «Цифровая трансформация» были отобраны проекты, отражающие цифровизацию государственных услуг, бизнес- и производственных процессов на предприятиях, то есть компонентов, из которых складывается цифровая экономика. В этой категории было подано 24 заявки, из которых в финальный шорт-лист прошли только шесть лучших решений, получивших самые высокие оценки экспертов по критериям инновационность, масштаб, актуальность решаемой проблемы, экономический или социальный эффект от внедрения, риски при реализации проекта, удовлетворенность заказчика. Проект «Цифровая Земля-Сервисы» «ТЕРРА ТЕХ» конкурировал с разработками, заказчиками которых выступали «Газпром нефть», Банк ВТБ, «Россети» и др.

Заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко: «Проект «Цифровая Земля-Сервисы» является частью выполняемого Роскосмосом государственного заказа на создание единого общедоступного геоинформационного пространства Российской Федерации. Мы понимали, что предстоит создать принципиально новую облачную информационно-аналитическую систему работы с данными космической съемки. Решить задачу по разработке автоматизированной системы обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса с применением передовых технологий искусственного интеллекта в невероятно сжатые сроки удалось объединенной команде специалистов предприятий Роскосмоса. Со стороны заказчика отмечаем высокую удовлетворенность результатами проекта и рады видеть положительные отзывы о «Цифровой Земле» со стороны потребителей услуг ДЗЗ и экспертов ИТ-индустрии».

Проект «Цифровая Земля» реализован по поручению Президента Российской Федерации в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в интересах органов исполнительной власти по направлениям лесного и сельского хозяйства, недропользования и землепользования, строительства, экологии и чрезвычайных ситуаций.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Первыми инновационность, продуктивность и эффективность нашей разработки подтвердили регионы России, в которых проходила тестовая эксплуатация „Цифровой Земли“. Затем успешно прошло тестирование возможностей интеграции комплекса геосервисов с федеральными системами. Уже тогда мы поняли, что создали действительно нужный работающий инструмент в помощь как федеральным, так и региональным министерствам и ведомствам. Очень отрадно, что теперь наши разработки были оценены и профессиональным ИТ-сообществом, строгим авторитетным жюри. Оказаться в шорт-листе лучших проектов страны в области цифровой трансформации в условиях колоссальной конкуренции — это победа, которой мы гордимся!».

В геосервисах «Цифровой Земли» с помощью технологий искусственного интеллекта происходит преобразование информации с космических аппаратов в понятные и удобные аналитические отчеты о состоянии и развитии объектов, территорий и природных ресурсов. В состав комплекса «Цифровая Земля» входят 7 геосервисов и 27 мониторинговых продуктов. Тестовая эксплуатация геоинформационных сервисов «Цифровой Земли» проходила в 8 регионах России (Самарская, Нижегородская, Тверская, Кемеровская, Свердловская области, Республика Крым, Республика Татарстан и Красноярский край) и продемонстрировала высокий потенциал разработки в части совершенствования ведения контрольно-надзорной деятельности региональными органами исполнительной власти.

MIL OSI